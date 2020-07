Trafikkulykke i Brattåstunnelen retning Porsgrunn

Tunnelen er nå åpen igjen.

En bil skal ha stått på tvers av veien i retning Porsgrunn. Samtlige involverte i trafikkuhellet blir når sendt på legevakten i Porsgrunn for sjekk. Tipser

19. juli 2020 20:08 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 19.20 fikk Sør-Øst politidistrikt melding om et trafikkuhell Bråttåstunnelen i Porsgrunn kommune. To biler skal være involvert i ulykken og har fått store skader.

Samtlige involverte ble kjørt til Porsgrunn legevakt for sjekk. Foreløpig hendelsesforløp tyder på at den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt, skriver politiet på Twitter.

Bil stod på tvers av veien

En bil i nordgående retning stod på tvers av veien, forteller en bilfører som passerte ulykkesstedet, til Aftenposten.

Etter å ha stengt begge kjøreretningene, er tunnnelen nå åpnet begge veier. De involverte bilene er fraktet vekk fra ulykkesstedet.

Saken oppdateres

