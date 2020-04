Politiet har sperret av Tom Hagens arbeidsplass

– Det er først nå det blir foretatt en ordinær ransaking av boligen, men også andre eiendommer knyttet til Tom Hagen, sa politiadvokaten Åse Kjustad Eriksson i Øst politidistrikt på politiets pressekonferanse tirsdag.

Politiet har tirsdag formiddag aksjonert mot bygningen der Tom Hagen jobber. Aftenpostens fotograf opplyser at et stort område er sperret av, og at flere politifolk har tatt seg inn i bygningen.

Hagen ble tirsdag pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Hagen har forklart at han var på jobb på tidspunktet da Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Han har i forklaring til politiet sagt at han kom hjem rundt klokken 13.30 den dagen hun forsvant, og at han varslet politiet en drøy halvtime senere.

Olav Olsen

Kjustad Eriksson sa at politiet gjennom etterforskningen har fått klarhet i flere og flere elementer i saken, og som et resultat gir det samlede bevisbildet skjellig grunn til mistanke mot Tom Hagen.

– Vi har ingen konkret formening om hvor hun er, men vi vil søke, og det er et klart mål å finne henne, sa politiadvokaten.

Politiet vil etterforske videre for å finne eventuelle medvirkere til det de mener har vært en planlagt villedning. Det gjelder særlig kryptovaluta-sporet, der angivelige kidnappere fremsatte krav om løsepenger.

I fjor sommer endret politiet hovedteori i saken og mente det dreide seg om et drap og ikke en bortføring med økonomisk motiv.