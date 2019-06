Trøndelag politidistrikt opplyser på Twitter klokken 8.39 at en Røde Kors-patrulje har funnet de to. De skal være i god form, men en av dem skal ha en vond fot. De to fraktes ut av området i et helikopter fra Norsk Luftambulanse.

Politiet ble kontaktet av familien klokken 1.30 natt til mandag. De to hadde da tatt kontakt via mobilen og fortalt at de ble overrasket av tåke og satt fast på toppet av fjellet.

I løpet av natta ble det iverksatt en leteaksjon der frivillige fra Røde Kors og Norske Redningshunder deltok sammen med politiet.