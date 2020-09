Nybø kaller Hurtigruten inn på teppet etter bråket om hotellskipet til «Mission Impossible»

Næringsminister Iselin Nybø skal i møte med Hurtigruten og sjømannsorganisasjonene om bråket rundt skipet som brukes under «Mission Impossible»-innspillingen.

Hurtigruteskipet MS Fridtjof Nansen, som ligger til kai ved tettstedet Hellesylt i Stranda kommune, benyttes som hotell i forbindelse med innspillingen av den neste «Mission Impossible»-filmen. Geir Olsen / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

– Vi har invitert til samtale mellom Hurtigruten og sjømannsorganisasjonene for å høre hvordan de har tenkt å løse situasjonen som har oppstått, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet, Sjøoffisersforbundet og Fellesforbundet deltar også på møtet mandag ettermiddag.

Politiet sa til VG fredag at de mener at mannskapet om bord på skipet Fridtjof Nansen må ha arbeidstillatelse for å jobbe på skipet som ligger til kai.

Skipet ligger til kai i Hellesylt i Møre og Romsdal og benyttes til overnatting i forbindelse med innspillingen av filmen «Mission Impossible 7».

Politiet har ikke konkludert i saken, men i verste fall kan det filippinske mannskapet bli utvist og få innreiseforbund til Norge. Hurtigruten kan også bli ilagt et forelegg.

Selv mener Hurtigruten at de ikke bryter loven og har fått godkjent utleien av skipet av Sjøfartsdirektoratet. Både Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har anmeldt Hurtigruten for lovbrudd.

Næringsminister Iselin Nybø har vært kritisk til bruken av skipet og har varslet en lovendring.