Over 9000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden er på reise med selskaper under Thomas Cook. Selskapet opplyser at alle fly mandag er innstilt.

– I tett samarbeid med Ving har vi kontroll på hvor folk oppholder seg. Vi har konkursrutiner og beredskapsplaner knyttet til hendelser som dette, sier daglig leder Viitala i Reisegarantifondet til NTB.

Her har Reisegarantifondet lagt ut informasjon til alle som er strandet med Ving i utlandet

Viitala sier fondets første prioritet er å få strandede nordmenn i utlandet hjem. Gjennom fondet er alle sikret gratis hjemreise.

Fondet gir erstatning

Ved konkurs kan kunder søke om erstatning hos Reisegarantifondet på deres nettsider ved å legge frem reisedokumenter og kvittering på betalt reise.

De som har forhåndsbetalt en reise som blir avlyst, kan få pengene tilbake fra fondet.

Viitala oppfordrer alle Ving-reisende til å forholde seg til dem via e-post gjennom dagen.

– All informasjon kommer på våre nettsider. Konkursen rammer svært mange, og det er mye ryddigere at alle forholder seg til e-post, som vi har rutiner for, sier han.

Viitala sier fondet nå er i samtaler med selskaper som kan stille med flykapasitet

Litt over klokken 3 natt til mandag opplyste Thomas Cook på sine nettsider at forhandlingene med den britiske staten om en avtale for rekapitalisering av selskapet hadde brutt sammen. Fra det øyeblikket var selskapet teknisk sett konkurs, og det går derfor mot en styrt avvikling av selskapet.