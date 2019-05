103 lokallag mister statsstøtten i år

I en e-post til Vårt Land forklarer generalsekretær i Venstre, Marit H. Meyer, at det for fem-seks partier er snakk om at de glemte tidsfristen, og at det for tre andre er snakk om forglemmelse i forbindelse med sammenslåing som følge av kommunereformen.

– For de resterende så har det vært relativt liten aktivitet siste årene. Men det positive er at i for eksempel Øvre Eiker, Gran, Våler og Åmot så stiller vi liste igjen i år og håper på fornyet aktivitet. I kun åtte av lagene på listen så er det ikke aktivitet per nå. Det skulle vi ønske oss, selvfølgelig, skriver hun.

Grunnstøtten per lokallag er i år satt til 1.352 kroner, i tillegg til 13,06 kroner per stemme til lokalpartiet ved forrige valg.

I fjor høst sendte Partilovnemnda varsel om mulige vedtak om kutt av statlig partistøtte for 2019 til alle parti og partiledd som bryter partilovens krav om å rapportere inntekter og kostnader i 2017 til Statistisk sentralbyrå.

Nå har altså 103 lokallag mistet støtten. Deriblant mister SV støtte til tolv lokallag, mens Arbeiderpartiet mister støtte til ni.