Politiet advarer: Såpeglatte veier på Østlandet

Særlig små og mellomstore veier er ifølge Politiet svært glatte. Bilister oppfordres til å kjøre forsiktig, ta hensyn til hverandre og bruke vinterdekk og eventuelt kjetting.

En lastebil sperrer trafikken i Bestumveien i Oslo i begge retninger fra Vækerøveien og Skøyen. Politiet skriver at et tungberger er på vei, men at den ikke får gjort noe før det er strødd på det såpeglatte føret.

Underkjølt nedbør førte til såpeglatte veier og flere ulykker på Østlandet tirsdag morgen.

På E6 ved Vestby i Akershus sakset et vogntog og havnet på tvers over veien. Semitraileren tok med seg en lyktestolpe før den stanset. Politiet meldte i 9-tiden at veien blir stengt over noe tid.

I trafikkaoset på stedet kjørte en bil inn i en putebil som demper trafikken i sørgående felt. Follotunnelen ble stengt i retning Oslo grunnet ulykken og E6 sørgående åpnet først ved 11.30-tiden.

Foto: NYHETSTIPS.NO / NTB scanpix

På Ringshaugstranda ved Tønsberg kolliderte en personbil og buss. Veien ble helt stengt på ulykkesstedet. En mann i 30-årene ble lettere skadet og kjørt til legevakt. Politiet etterforsker kollisjonen.

E134 ved Strømsåstunnelen i Drammen ble stengt grunnet en trafikkulykke mellom to biler. Bilene var fjernet etter en halv times tid og politiet melder at veien vil bli åpnet for alminnelig ferdsel i løpet av kort tid.

Politiet i Innlandet meldte ved 9.30.-tiden at flere lastebiler hadde problemer med å komme frem på snøføret på E6 mellom Bergshøgda og Brumunddal.

Neste melding derfra var at en lastebil hadde fått på kjettinger. Føreren forsøkte å kjøre videre, men mislyktes i dette, og ble stående på tvers av E6. Vegen ble helt sperret frem til 11.15-tiden.

Det er opprettet gult farevarsel og meteorologene ber trafikantene følge med på videre varsler.

Hans O. Torgersen

Det var så glatt på E6 og de andre veiene i Vestby-området brannmannskapene ute på ulykkesstedet satte på kjettinger på brannbilen.

På alle veiene i området så man resultatet av føreforholdene: Biler hadde sklidd ut i grøften mange steder, mens strøbilene kjørte i skyttelfart og det underkjølte regnet tiltok i styrke.