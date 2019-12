Såpeglatte veier skapte ulykkesmorgen på Østlandet

På E6 ved Vestby i Akershus sakset et vogntog og havnet på tvers over veien. Semitraileren tok med seg en lyktestolpe før den stanset. Politiet meldte i 9-tiden at veien blir stengt over noe tid.

I trafikkaoset på stedet kjørte en bil inn i en putebil som demper trafikken i sørgående felt. Follotunnelen ble stengt i retning Oslo grunnet ulykken. Det er skiltet omkjøring via fylkesvei 151.

På Ringshaugstranda ved Tønsberg kolliderte en personbil og buss. Veien ble helt stengt på ulykkesstedet. En mann i 30-årene ble lettere skadd og kjørt til legevakt. Politiet etterforsker kollisjonen.

E134 ved Strømsåstunnelen ble stengt grunnet en trafikkulykke mellom to biler. Bilene var fjernet etter en halv times tid og politiet melder at veien vil bli åpnet for alminnelig ferdsel i løpet av kort tid.

Det er opprettet gult farevarsel og meteorologene ber trafikantene følge med på videre varsler.