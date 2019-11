Kvinne kritisk skadd i påkjørsel i Østfold

– Vi ble varslet klokken 21.09 av AMK om at det hadde skjedd en påkjørsel på riksvei 110 i Sellebakk. Det er en kvinne som er påkjørt, og hun fremstår som kritisk skadd, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.

Kvinnen er kjørt til Ullevål sykehus med mistanke om hodeskader.

– Det var i utgangspunktet tenkt at hun skulle hentes med luftambulanse, men vi har fått opplyst at det er for dårlig vær til det, sier Lorentzen.

Politiet har kontroll på føreren av bilen som kjørte på kvinnen. De opplyser at føreren ikke får beslaglagt førerkortet.