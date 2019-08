Beslutningen om at vi skal sette ned et eksternt ledet utvalg til å evaluere oss, er tatt i samråd mellom Oslo politidistrikt, PST og Politidirektoratet (POD), sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Det er foreløpig ikke besluttet hvem som skal gjennomføre evalueringen. Mandatet for evalueringen er ikke ferdig.

- Vi tar angrepet på stort alvor. Vi har rutiner for intern evaluering, men vi er enige om at det også er viktig med et kritisk blikk utenfra, slik at vi kan lære mest mulig og løse oppdraget vårt bedre, sier Bjørnland.

Saken oppdateres