Politidirektoratet vil ha ekstern evaluering av politiets og PSTs håndtering av angrepet mot Al-Noor-moskeen

– Beslutningen om at vi skal sette ned et eksternt ledet utvalg til å evaluere oss, er tatt i samråd mellom Oslo politidistrikt, PST og Politidirektoratet (POD), sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Det er foreløpig ikke besluttet hvem som skal gjennomføre evalueringen. Mandatet for evalueringen er ikke ferdig.

- Vi tar angrepet på stort alvor. Vi har rutiner for intern evaluering, men vi er enige om at det også er viktig med et kritisk blikk utenfra, slik at vi kan lære mest mulig og løse oppdraget vårt bedre, sier Bjørnland.

Oslo politidistrikt / Politiet/NTB scanpix

Oslo politidistrikt enig i ekstern vurdering

I pressemeldingen fra Politidirektoratet heter det videre at PODs rolle ved større hendelser er å koordinere arbeid på tvers av politidistrikter og særorganer og iverksette nasjonale tiltak.

Oslo politidistrikt har en etablert praksis for å evaluere oppdrag ved større hendelser. Politimester i Oslo, Beate Gangås, sier ifølge pressemeldingen at en ekstern evaluering i tillegg til det arbeidet Oslo politidistrikt gjør internt vil styrke kunnskapen og erfaringsgrunnlaget.

- Terrorangrepet i Bærum er svært alvorlig, og det er naturlig at andre enn oss selv gjennomgår alle sidene ved dette oppdraget, både hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre.

Jeg mener det er helt nødvendig at vi trekker ut kunnskap og erfaringer som kan benyttes i det videre arbeidet mot terror og andre alvorlige hendelser, sier hun.

PST var allerede i gang med å planlegge en gjennomgang av angrepet på moskeen i Bærum, samt samhandlingen med Oslo politidistrikt og øvrige aktører da initiativet fra politiet kom.

- Å slå disse evalueringene sammen er en god løsning, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Skulle brukt syv minutter - brukte 15

Som Aftenposten skrev lørdag, tok det 20 minutter fra politiet mottok den første nødsamtalen fra moskeen og til politiet kom frem.

Det tok 15 minutter fra Oslo-politiet ga oppdraget «Prioritet 1» og beordret raskest mulig utrykning, til første patruljebil var på stedet.

Selv etter at politiet var klar over adressen og at skyting pågikk, brukte patruljene over dobbelt så lang tid som politiets eget krav, som er syv minutter.

Muhammad Rafiq og Muhammad Iqbal Javes overmannet gjerningsmannen og fortalte i et intervju med Aftenposten fredag om hvordan de kjempet for livet i de 20 minuttene frem til politiet ankom.

– Det var fryktelig lenge. Jeg lurte hele tiden på når det kom hjelp, sa Rafiq i intervjuet med Aftenposten.

Politiets forklaring på den lange responstiden er at første patrulje som ble sendt til stedet, var på vei til et annet oppdrag i Lommedalen og så ble omprioritert til dette oppdraget. På grunn av veiarbeid tok det noe lengre tid til de var på stedet.

Til Aftenposten sa fungerende leder for felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, Gunn Anita Bjørnbakk, at de gjerne skulle sett at responstiden på dette aktuelle oppdraget hadde vært kortere.

PST fulgte ikke opp tips om terrorsiktede

Under en pressekonferanse mandag ble det kjent at PST fikk tips om terrorsiktede Philip Manshaus (21) for omtrent ett år siden. Tipset beskrives som «nokså vagt».

– Det ble undergitt en konkret vurdering, opplyste PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under pressekonferansen.

Tipset skal ifølge Sjøvold ikke ha vært av en slik art at det indikerte at Manshaus planla en konkret terrorhandling. Sammen med Oslo-politiet besluttet de derfor å ikke følge opp tipset videre.

Seksjonsleder i PST, Arne Christian Haugstøyl, sa til Aftenposten at PST i dette tilfellet ikke lyktes med å forebygge terror, og at han gjerne skulle sett at de forfulgte tipset grundigere.

Saken oppdateres