Se for deg dette: Du sitter på et sykehjem, og alarmen går. Det er sensoren i bleien din som har varslet personalet om at den må skiftes. Samtidig kan en del av dem rundt deg få med seg det som skjer.

Nye teknologiske hjelpemidler er på full fart inn i norske sykehjem og i hjemmetjenestene. Akkurat nå vurderes bleiesensor som en av flere former for digitalt tilsyn av eldre. Men hva gjør bleier som lager signaler eller kamera som våker over sykehjemsrom eller hjem med privatlivet til eldre?