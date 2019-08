Kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, sier til VG at han var kommet langt i arbeidet med å planen for å få fireåringen, hans søster og mor tilbake til Norge. I forbindelse med å skaffe nødvendige tillatelser for grenseovergang og hjelp til transport var det nødvendig med dokumentasjon fra norske myndigheter.

UD ville ikke gi denne dokumentasjonen, og begrunnet dette i en epost til Nordhus med at norske myndigheter da ville bidratt til at kvinnen unndro seg straffeforfølgelse.

Avventer utspill

– Etter UDs melding om at departementet ikke ville medvirke, fikk vi svar fra kurdiske selvstyremyndigheter om at de var avhengig av at et eventuelt arrangement om retur til Norge måtte skje etter dialog også med norske myndigheter. Vi tror at vi, med en smule hjelp fra norsk UD, kunne ha lyktes med dette, sier Nordhus til avisa.

Nordhus avventer nå konkret utspill fra UD. I en kommentar onsdag kveld sier UD at regjeringen jobber aktivt med den konkrete saken.

– Av hensyn til taushetsplikten i konsulære saker kan vi ikke kommentere ytterligere detaljer, sier statssekretær Audun Halvorsen i UD.

Frykter for livet

Norske medier har tidligere omtalt den syke fireåringen som kan bli sendt til Norge fra interneringsleiren Al Hol i Syria uten moren. NRK meldte at en professor frykter for livet til den norske fireåringen.

– Kurdiske myndigheter åpner nå for å skille mor og barn, bekreftet Abdulkarim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene nordøst i Syria, overfor NRK tirsdag.

Den norske gutten har vært internert i leiren siden mars, sammen med sin mor (29) og lillesøster (3). Moren er under etterforskning av PST, mistenkt for deltakelse i en terrororganisasjon. Kvinnen mener hun ikke har gjort noe straffbart.