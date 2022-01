Afghanske Hoda Khamosh: – Jeg ante ikke at jeg skulle møte Taliban i Oslo

To av Afghanistans mest profilerte kvinneaktivister synes det er bedre å snakke med Taliban enn ikke å gjøre det. Men de vet at Taliban på Oslo-besøk er noe helt annet enn Taliban i Kabul.

I møtene med Taliban har Hoda Khamosh krevd frigivelse av kvinneaktivistene Tamana Zaryabi Paryani og Parawana Ibrahimkhel, som hun viste frem bilder av på Soria Moria hotell.

11 minutter siden

Hoda Khamosh (25) peker på låret sitt. Hun sier at hun har blåmerker etter at hun ble påkjørt av en Taliban-kriger.

– Det skjedde dagen før jeg kom til Norge, en Taliban-kriger kjørte på meg med motorsykkel i Kabul, sier hun til Aftenposten.

Nå er hun en av afghanerne fra sivilsamfunnet som norske myndigheter har invitert til Norge for samtaler med Taliban.

Khamosh er poet og aktivist. Hun oppfattes som en viktig representant for en generasjon unge afghanere som vil likestilling og menneskerettigheter. Hun står på BBCs liste over de 100 mest inspirerende kvinner i 2021.

Mahbooba Siraj er en av Afghanistans fremste aktivister. Time Magazine kåret henne til en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer i 2021.

Mahbooba Siraj er en av Afghanistans fremste aktivister. Hun mener samtaler med Taliban er viktig.

Har tro på endring, men.

Siraj sier at Norge er modig som inviterer Taliban til samtaler.

– Det er viktig å snakke med dem. Det er ingen resultater ennå. Men jeg håper på en form for forståelse av hverandre.

– Tror du at samtalene vil bevege Taliban et skritt i riktig retning?

– Ja, jeg tror det, helt ærlig, jeg tror det.

Hun tror også at Taliban kommer til å tillate skolegang for jenter.

Etter mange år i eksil har hun returnert for å bo i hjemlandet sitt.

– Hvis ikke jeg snakker med Taliban, hvem skal snakke med dem? sier Siraj.

– Verste scenario etter samtalene er at de skyter meg. Jeg håper ikke det skjer, sier hun med en latter.

Men hun innrømmer at hun aldri kan føle seg helt sikker.

I møtene med Taliban har både Siraj og Khamosh krevd frigivelse av kvinneaktivistene Tamana Zaryabi Paryani, Parawana Ibrahimkhel som de siste månedene har deltatt i flere demonstrasjoner i Kabul.

Nylig dukket væpnede Taliban-soldater opp på døren til flere av kvinnene.

Rett før Paryani og søstrene ble arrestert, la hun ut et klipp i sosiale medier der hun tryglet om hjelp.

– Hjelp, vær så snill, Taliban er kommet hjem til oss, sa Paryani ifølge FN.

FNs delegasjon i Afghanistan har bedt Taliban om å fortelle hvor de to befinner seg.

Mandag morgen holdt hun opp to bilder av de to kvinneaktivistene som sitter arrestert i Afghanistan.

– Jeg truet med å trekke meg hvis de ikke blir frigitt, sier Khamosh.

I møtene med Taliban krevde Hoda Khamosh frigivelse av kvinneaktivister som sitter arrestert i hjemlandet. Hun truet med å trekke seg fra møtene hvis de ikke blir frigitt. T.v. Mahbooba Siraj, en av Afghanistans fremste kvinneaktivister.

... stoler ikke på Taliban

Hun forteller at moren til en av dem ikke kjente igjen datteren sin etter behandlingen hun fikk i fengsel.

Også Hoda Khamosh er bekymret for hva som kan skje når hun returnerer til Afghanistan. Hun stoler ikke på Taliban.

– Her i Oslo er de høflige og behandler oss med respekt, men det gjør de slett ikke i Kabul. Jeg frykter hva som kan skje med meg når jeg returnerer, sier hun.

Khamosh ble veldig overrasket da hun fikk vite at hun skulle i møter med Taliban i Oslo.

– Jeg trodde at jeg skulle møte representanter fra norske myndigheter. Jeg valgte å bli med på møtene for å være en stemme for de afghanske kvinnene. Det er bedre å ha direkte dialog med Taliban.

Utenriksdepartementet har invitert Taliban på et tre dager langt offisielt besøk. Det foregår på Soria Moria hotell i Oslo. Bakgrunnen for det oppsiktsvekkende besøket er den ekstreme humanitære situasjonen i Afghanistan. En million barn fryktes å sulte ihjel.

Hoda Khamosh stoler ikke på Taliban. Hun frykter hva som vil skje med henne når hun returnerer til Kabul.

– Gi oss en sjanse!

Flere norsk-afghanere er svært kritiske til at Taliban er invitert til Norge. Noen av dem har uttalt at det er en hån mot en hel generasjon afghanere.

Til kritikerne sier Mahboob Siraj:

– De har rett til å være kritisk til møtene, men jeg sier, vær så snill: Gi oss en sjanse!

Hun mener dette kan bidra til å finne en måte å leve sammen på.

– Jeg er landets stemme, særlig kvinnenes, sier Siraj.

– Jeg håper at vi kan få til flere samtaler fremover.

Men hun gjorde det klart at det krever at Taliban ikke sier noe men gjør noe helt annet.

Taliban: Pågripelser skjer i alle land

Talibans utenriksminister, Amir Khan Muttaqi, kom mandag ut for å møte norsk og internasjonal presse. Utenfor hovedinngangen til Soria Moria hotell holdt han en ca. tre minutters monolog på pastho, før han svarte på noen spørsmål, på farsi.

Taliban-ledelsen har fått spørsmål om de to pågrepne kvinneaktivistene, men har avvist at det er de som står bak forsvinningene.

Muttaqi vil hverken bekrefte eller benekte at Taliban sto bak arrestasjonene.

– Folk blir pågrepet og fengslet i alle land, det samme skjer i Afghanistan. Men når det gjelder disse kvinnene, vil undersøke.