Russere i Norge: – Ingen vinner denne krigen

– Mange av oss har dårlig samvittighet. Selv om vi forstår at man ikke anklager oss for krigen, er det likevel mange som føler det slik, sier russiske Natalia Trefilova. Redd Barna advarer om at russiske barn mobbes i Norge.

Mange russere har dårlig samvittighet, selv om det ikke er det russiske folk som har startet krigen, forteller Natalia Trefilova. Men hun håper vanlige folks engasjement kan presse frem en rask fred.

3. mars 2022 10:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi ber om at det blir en kort krig. Vi får ikke puste. Det er ikke nok luft, sier Natalia Trefilova.

Onsdag var hun en av mange som tente lys og ba i Vår Frelsers ortodokse kirke i Oslo sentrum.