Godkjenner etterlengtet medisin for cystisk fibrose-pasienter

– Dette betyr at jeg kan se barna mine vokse opp, sier Helen Abelsen (32).

Helen Abelsen (32) har cystisk fibrose og gleder seg nå over godkjenningen av medisinen Kaftrio.

29 minutter siden

(Bergens Tidende): Mandag ble det godkjent nye legemidler til behandling av cystisk fibrose i Norge. Det innebærer blant annet den etterlengtede medisinen Kaftrio, skriver Bergens Tidende.

– Dette vil bety mye – først og fremst for pasientene i Norge, men også for pårørende og klinikere. Vi vet mange har ventet lenge på at denne behandlingen skal bli tilgjengelig, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse vest, i en pressemelding.