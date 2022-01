Helsevesenet har aldri fått mer penger. Samtidig er antallet sykehussenger kuttet med 23 prosent på 15 år.

Pandemien har belyst utfordringer med sykehusenes kapasitet. Norge bruker i dag 80 milliarder kroner mer på spesialisthelsetjenesten enn i 2005. Samtidig har vi 3800 færre sykehussenger.

Intensivplasser er kostbare, og pandemien har vist at kapasiteten i Norge er sårbar. Her får en koronapasient behandling på intensivavdeling på Rikshospitalet i mars 2021.

10. jan. 2022 21:13 Sist oppdatert 29 minutter siden

Det har vært gjentatt gang på gang under pandemien: Den viktigste årsaken til at nordmenn har vært nødt til å akseptere de mest inngripende tiltakene i fredstid, er at vi skal skjerme helsevesenet vårt fra å knele fullstendig.

Forbud mot alkoholservering der tusenvis av mennesker mister inntektsgrunnlaget. Påbud om hjemmekontor. Rødt nivå på videregående skoler.