Norsk Folkehjelp: En tredje vaksinedose til nordmenn er feil og usolidarisk

Regjeringen har anbefalt eldre å få vaksinepåfyll med en tredje vaksinedose.

Norge bør ikke prioritere tredje koronavaksinedose til egne innbyggere, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

50 minutter siden

– Dette er helt feil og usolidarisk, sier Westhrin i en pressemelding tirsdag. Samme dag fortalte helseminister Bent Høie at regjeringen anbefaler folk over 65 år å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Generalsekretær Westhrin mener ulikheten i verdens tilgang til vaksiner er grotesk. Hun mener at tirsdagens beslutning fra regjeringen om å åpne for tredje dose er uforståelig.

– Når vi vet at hvert eneste minutt mister tre barn sine foreldre til koronaviruset, så høres det ut til at regjeringen har glemt sitt eget mantra om at «ingen er trygge før alle er trygge». Det gjelder her hjemme, men bør også gjelde internasjonalt. Pandemien er ikke over, sier Westhrin.

Aftenposten omtalte nylig at 94 prosent av innbyggerne i landene på det afrikanske kontinent er uvaksinert.

En sykepleier i Kongo gjør klar en vaksinedose i landet der bare 28 prosent av leger og sykepleiere tror på at vaksiner beskytter mot covid-19.

Støtte fra Røde Kors

Hun får støtte fra generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

– Røde Kors mener at Norge burde ha fulgt WHO sine anbefalinger og delt sine vaksiner med helsearbeidere og sårbare grupper i resten av verden før vi begynner med en tredje dose til friske nordmenn, skriver Apeland i en tekstmelding til Aftenposten.

– De sårbare gruppene må prioriteres globalt, ikke bare nasjonalt, uttaler han videre.

Røde Kors har tidligere rettet oppmerksomheten også mot vaksineskepsis, som er svært utbredt i mange land.

– Akkurat nå er det en stor bekymring at skepsis til vaksiner er stor i mange land, uttalte Apeland i en pressemelding 24. september.

Vaksineskepsis

Ifølge Røde Kors viser undersøkelser blant helsepersonell at i Den demokratiske republikken Kongo er det kun 28 prosent av leger og sykepleiere som har tro på covidvaksinering. Tilsvarende tall i Israel er 78 prosent.

«Skal verden nå målet om 70 prosent vaksinerte neste år, holder det ikke å fordele flere doser. Krefter må også settes inn på å få vaksinene ut til der folk bor og å overvinne vaksineskepsisen», heter det i pressemeldingen fra Røde Kors.

Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

Bare halvparten av de afrikanske landene har fullvaksinert mer enn to prosent av befolkningen.

Situasjonen fører ikke bare til at mange hundre millioner afrikanere er mer utsatt for alvorlig sykdom. WHO frykter at nye, farlige virusvarianter skal oppstå og utvikle seg i uvaksinerte befolkningsgrupper.

– Den svimlende ulikheten og de store forsinkelsene i vaksineleveransene truer med å gjøre områder i Afrika om til yngleplasser for vaksineresistente varianter, sa Matshidiso Moeti, WHOs regiondirektør for Afrika, i midten av september.

– Kan ta verden tilbake til start

– Dette kan til slutt ta hele verden tilbake til start, advarte hun.

WHO har fått støtte av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

– Pandemien har vist oss hvor urettferdig verden er. Jeg er bekymret over den lave vaksinasjonsgraden i mange av landene i Afrika, uttalte han tidligere i uken.

– Vi bør ikke gi en tredje dose til friske nordmenn før helsearbeidere og sårbare eldre i afrikanske land har fått sin første dose, legger han til.

– Mulig å gjøre to ting samtidig

Saliba Andreas Korkunc er helseminister Bent Høies statssekretær. Han har et annet syn på dette enn Ulstein.

– Det er mulig å gjøre to ting samtidig. Vi kan beskytte vår egen befolkning og samtidig bidra til at alle i andre land får vaksiner, sier han.

– Vi har som mål fremover at vi ikke skal motta flere doser enn vi trenger til enhver tid. Samtidig jobber vi internasjonalt for bedre tilgang og økt produksjon, sier Korkunc.