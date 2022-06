PST-sjefen frykter nye angrep etter skytingen i Oslo

PST-sjef Roger Berg sier at de frykter nye angrep etter skytingen i Oslo.

Roger Berg, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

27. juni 2022 17:54 Sist oppdatert 16 minutter siden

– Vi frykter en følgehandling. Det har vi jo sett tilfeller av i andre land, og det er ikke uvanlig at enkelte blir inspirert eller at det er flere som har den samme tankegangen som her har skjedd, og som kan tenke seg å begå en ny terrorhandling i Norge, sier PST-sjef Roger Berg til NRK.

Han kan ikke gå i detalj på hvilke opplysninger politiet sitter på. Pr. nå har de ikke informasjon om som tilsier at et terrorangrep skal finne sted i nær fremtid, opplyser Berg.

Politiet mottar mange opplysninger, og Berg sier at trusselbildet raskt kan endre seg.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon og får masse informasjon fra publikum og fra våre samarbeidspartnere, både i Norge og utlandet.

PST-sjef Roger Berg sier at de har bestemte mennesker i kikkerten i den ekstraordinære trusselsituasjonen etter Oslo-skytingen.

– Vi har bestemte mennesker i kikkerten, som vi jobber med kontinuerlig, sier fungerende PST-sjef Roger Berg til NRK mandag kveld.

Oslo Pride avlyser støttemarkering

Oslo Pride avlyser den planlagte pride-støttemarkeringen på Rådhusplassen i Oslo klokken 19.30 mandag.

– Jeg har nå fått bekreftet fra arbeidsutvalget som representere de skeive organisasjonene om at arrangementet fra scenen på Rådhusplassen er avlyst, sier Inger Kristin Haugsevje, leder av Oslo Pride, i en pressemelding til NTB mandag kveld.

Den planlagte pride-paraden og øvrige relaterte arrangementer måtte avlyses etter terroraksjonen i Oslo natt til lørdag, da to menn ble drept av Zaniar Matapour (43). I tillegg ble 21 personer skadet.

43-åringen ble mandag varetektsfengslet i fire uker, og han er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub.

– Vi er lei oss for at vi nok en gang må ut med et budskap om at en pride-markering nok en gang må avlyses. Det er feil, slik politiet påstår, at dette var ment å være et lite arrangement. Vi forstår at folk nå er frustrerte og likevel ønsker å samles. Det vil dessverre bli uten innslag, appeller og musikk fra scenen på rådhusplassen, sier Haugsevje.