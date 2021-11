Stortingspresidenten hadde gratis pendlerbolig – men ingen pendlerreiser

Stortingspresidenten var bostedsregistrert på et rom hos Trond Giske i Trondheim. Men det siste året hun hadde pendlerbolig, var hun ikke på en eneste pendlerreise dit.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen fotografert i Stortinget torsdag.

19. nov. 2021 20:29 Sist oppdatert nå nettopp

Stortingspresident Eva Kristin Hansen varslet torsdag at hun går av, etter at det ble kjent at hun har hatt en gratis bolig i Oslo sentrum på Stortingets regning, til tross for at hun eide bolig sammen med ektemannen på Ski - 29 kilometer unna.

Dette pågikk frem til oktober 2017. Hun har forklart at hun leide et rom i Trond Giskes leilighet i Trondheim og var folkeregisterregistrert der. Slik fikk hun pendlerbolig.