Nå øker koronadødsfallene i Norge. To årsaker peker seg ut.

Det skulle ikke skje. Likevel brister fortsatt smittevernet ved en rekke sykehjem og sykehus. Og tredje vaksine kan ha kommet for sent for mange eldre.

En ansatt ikler seg smittevernutstyr ved Ahus. Ahus er blant sykehusene med større smitteutbrudd som har ført til flere dødsfall.

10. nov. 2021 17:51 Sist oppdatert nå nettopp

Til tross for at de fleste er vaksinert. Til tross for de dyrekjøpte erfaringene. Og selv om vaksinene fortsatt beskytter meget godt mot alvorlig sykdom.

De siste tre ukene har smitten kommet inn på 37 helseinstitusjoner i Norge. Ikke siden pandemien starter har det vært så mange utbrudd ved sykehjem og sykehus.