Byttet: litt for trang kjole. Fikk: håndsydd festdrakt

En klesbyttedag kan være måten å kvitte seg med både klesskam og en litt for trang kjole.

Fire litt for trange kjoler ble byttet til en håndsydd festdrakt. – Superkult! sier Cindy Franke, en av mange byttere på Den store klesbyttedagen.

Helle Aarnes Journalist

Dan P. Neegaard Fotograf

9 minutter siden

– Et kupp, altså! Å finne en håndsydd bunad, det hadde jeg aldri trodd! Superkult!

Cindy Franke bobler av byttefryd. Over armen henger en nydelig, håndbrodert festdrakt, med vakre broderier og linskjorte. Perfekt for datteren Miriam (10).

På klesstativene henger til gjengjeld fire av Frankes kjoler som var blitt for små.

Det er Den store klesbyttedagen, og i Marmorsalen i Sentralen i Oslo sentrum rekker betjeningen knapt å få inn bytteklærne, før de flyr ut igjen. Også på Deichman på Majorstuen, på Fredrikke på Blindern, i Klimahuset i Botanisk hage og på Vika videregående er det byttefest. Og på 150 andre steder rundt i Norge.

Men det stopper ikke med Norge – i hele Norden arrangeres det klesbyttedag, akkurat denne dagen. I år er også Finland og Island med. Men Norge har flest arrangementer.

Reglene for å sikre seg et byttekupp er enkle:

Ta med maks syv fine plagg. Få et byttelodd for hvert plagg. Bytt loddet i et hvilket som helst plagg du finner.

Arrangør: Naturvernforbundet.

Mål: å gi brukte, fine plagg et nytt liv, redusere klesberget på norske søppeldynger – og å kutte forbruket.

Grethe Daal Berentzen ble tipset om klesbyttedagen av en venninne, og var fornøyd med byttene hun gjorde i Marmorhallen på Sentralen lørdag formiddag.

... nå henger Berentzens knallfargede alpinjakke og byr seg frem på et av stativene, i påvente av en ny eier.

Bytt ut klesskammen

Du har garantert kjent på kles-skammen selv: helt fine klær, som av en eller annen grunn ikke blir brukt. En bukse du må innse at du aldri vil komme inn i. En knallfin jakke som bare ikke sitter.

Topp greier, som burde vært i bruk. Som den ubrukte alpinjakken som «ble litt for turkis» for Grethe Daal Berentzen. Nå henger den og byr seg frem på et av stativene i den ærverdige, marmordekorerte salen.

– Jeg prøvde å levere inn noe som jeg tror andre kan synes er fint, sier Berentzen. Over armen har hun en lys aprikos drakt (er den av silke, tro?), en sixpence i ull og et seleskjørt i olastoff – alt er byttefangst.

– Helt topp, er dommen.

Et plagg inn, en byttelapp å bruke til et helt nytt, brukt plagg.

– Veldig lite fast fashion søppel

– En positiv og veldig populær aktivitet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. De har arrangert byttedag siden 2016, inspirert av den svenske Naturskyddföreningen.

– Klesbyttedagen er et praktisk eksempel på gjenbruk og kvalitet, varighet, reparasjon, sier Gulowsen.

Men hvordan unngå at byttedagen blir en dumpingplasser for klær ingen vil ha?

– Det har ikke vært noe problem. Folk tar ansvar og leverer ikke inn dårlige saker. Det er veldig lite fast fashion søppel. Klesbyttedagen skal minne om at det finnes klær med historie.

Nyima Cham har fått seg ny bukse. Men den er litt stor i livet. Det kan Turid Berger og Lill Midtgaard fra Gamle Oslo Husflidlag fikse!

Lill Midtgaard er vant til å holde sykurs. Nå viser hun den grønne buksens nye eier hvordan hun kan ta buksen litt inn i livet.

Nyima tar over jobben etter et kort kurs.

– Genialt at dere er her!

Apropos historie: Tema for året er reparasjon. Med symaskiner, saks, stoppesopper – og mange tiårs strikke- og syerfaring, har Turid Berger og Lill Midtgaard fra Gamle Oslo Husflidlag rigget seg til. De stiller gratis for å vise at det nesten alltid går an å fikse klær. Bruker vi klærne dobbelt så lenge, halveres klimautslippet, er budskapet.

Nyima Cham er en av dem som tar damene fra «fikselauget» på ordet. 30-åringen har akkurat byttet til seg fem plagg, blant annet en mosegrønn bukse. Men den er litt for stor i livet. Er det mulig å fikse?

– Kom her, så skal jeg vise deg hvordan du gjør det, sier Lill Midtgaard, hun er vant til å holde sykurs. Nyima Cham tar plass på en stol, får en liten saks i hånden, og vips, så er hun i gang med å fikse sin nye, brukte bukse. Hun er strålende fornøyd:

– Min søster har symaskin, men jeg har ikke sydd så mye i mitt liv. Genialt at dere er her!