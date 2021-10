Vitnenes historier fra den mørke Kongsberg-kvelden

KONGSBERG (Aftenposten): I over en halvtime gikk den bevæpnede 37-åringen til angrep på folk i sentrum av gamlebyen. Dette forteller vitnene og naboene om drapene på Kongsberg.

Thomas Nilsen fikk tragedien rett inn i stuen onsdag kveld.

– Jeg hørte først skriking og rop oppe fra torget. Det første jeg tenkte, var at nå er det husbruk igjen, og at nå får de jaggu gi seg. Så tenkte jeg at dette går over, forteller Thomas Nilsen, som bor i Hyttegata.

Men dramaet hadde bare så vidt begynt.