Ap og Sp redder ikke Ullevål sykehus

En langvarig diskusjon om fremtiden til Ullevål sykehus har nå tatt en ny vending. Ap og Sp går videre med Høyre-regjeringens vedtak om å legge ned Ullevål sykehus.

Ullevål sykehus er planlagt nedlagt. Mye av virksomheten skal flyttes til nybygg rundt Rikshospitalet på Gaustad.

13. okt. 2021 14:23 Sist oppdatert nå nettopp

I Hurdalsplattformen skriver Ap-Sp-regjeringen at de vil «sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer».

Det betyr at de vil gå videre med Høyre-regjeringens vedtak om å legge ned Ullevål sykehus.

- Det er en kjent historie at vi har hatt ulike syn i denne saken. Man må finne frem til gode felles løsninger, og det er det vi har gjort i denne plattformen, sier Vedum på den nye regjeringens pressekonferanse.

I flere år har politikere og aksjonsgrupper kranglet om Ullevål sykehus. Høyre-regjeringen har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus. Planene har vært å selge tomten, som kan være verdt milliarder, og i stedet bygge nytt sykehus på Gaustad ved dagens Rikshospital.

Fakta Sykehuskabalen legges på nytt Helse sør-øst og Oslo universitetssykehus ønsker å legge ned Ullevål sykehus og selge eiendommen. Det gir milliardinntekter. De ønsker å bygge to nye sykehus: Det ene på Gaustad, hvor de allerede eier tomten. Sykehuset vil bli samlokalisert med Rikshospitalet og i praksis utgjøre et felles miljø. Målet er at det skal gi lavere driftskostnader. De ønsker i tillegg å bygge et nytt akuttsykehus på det gamle sykehusområdet på Aker for å få kapasitet til nok pasienter. Det blir samlokalisert med Oslos nye, store legevakt. Vis mer

Les også Bestemte seg for å legge det nye sykehuset her. Det er svært usikkert om de får lov til å bygge.

Sp og SV ville bevare Ullevål

Men planene har møtt motbør fra aksjonsgrupper og ansatte ved sykehusene. Fra politisk hold har Sp og SV gått imot planene om å legge ned Ullevål. De har villet utvide og bygge nytt rundt det eksisterende sykehuset på Ullevål.

Motstanderne mot nedleggelse har ment at tomten på Gaustad er altfor trang til å huse de sykehusfunksjonene som det er nødvendig å flytte dit hvis Ullevål legges ned.

Press mot Ap sentralt

Senterpartiet gjorde bevaring av Ullevål sykehus til en av sine viktigste valgkampsaker i Oslo. Trygve Slagsvold Vedum lovet å løfte dette i regjeringsforhandlingene.

SV har vært helt klare på at Ullevål må bevares. I fjor vedtok også Oslo Ap å gå inn for å bevare sykehuset. Det har vært et sterkt press på Arbeiderpartiet sentralt om å snu. De gikk opprinnelig inn for å legge ned og selge Ullevål.

– Ekstremt skuffet

Lene Haug i aksjonsgruppen Redd Ullevål sier hun er ekstremt skuffet over erklæringen.

– Nå er vi ekstremt skuffet både over Sp og Ap. Bevaring av Ullevål har vært hovedsaken til Oslo Sp i mange år, og Ap sentralt lytter tydeligvis ikke til hverken Oslo Ap eller fagforeningene som er imot nedleggelse av Ullevål, sier Haug.

– Nå håper vi at SV stiller ultimatum og ikke støtter regjeringen i dette, sier Haug.

Oslo bystyre er imot nedleggelse av Ullevål sykehus. Gruppeleder i Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, mener Senterpartiet har sviktet på deres viktigste valgløfte for Oslo.

– Vi i bystyret får ingen drahjelp fra staten i å stanse de upopulære Gaustad-planene. Denne saken måtte vinnes i forhandlingene, og når Ullevål nå ikke er sikret, betyr det i praksis at regjeringen ikke er villige til å stanse planene til Helse Sør-øst, sier Bjercke.