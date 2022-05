CO2 fra Londons søppel skal lagres på norsk sokkel

CO2-utslipp fra søpla til Londons innbyggere skal fanges og lagres på bunnen av Nordsjøen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

NTB

13. mai 2022 11:04 Sist oppdatert nå nettopp

CO2 fra søppel fra London kan havne på havbunnen i Nordsjøen. Foto: Nina Eirin Rangøy / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener CO2-fangst er den eneste realistiske måten å kutte CO2-utslipp fra industrier som avfallshåndtering. Foto: Lise Åserud / NTB

Det britiske avfallshåndteringsselskapet Cory vil lagre 1,5 millioner tonn årlig i Northern Lights-lageret på norsk sokkel, opplyser regjeringen i en pressemelding. CO2-en skal fanges fra avfallsforbrenningsanlegg i London, og målet er at prosjektet skal komme opp og stå innen 2030.

Avtalen ble kunngjort i forbindelse med statsminister Jonas Gahr Støres besøk i London fredag.

Northern Lighs er lagerdelen av Langskip, et norsk prosjekt for fangst- og lagring av CO2 fra både norske og europeiske industrianlegg. Avtalen med Cory er den største som Northern Lights har inngått så langt.

– CO2-fangst er den eneste realistiske måten å kutte CO2-utslipp fra industrier som sementproduksjon og avfallshåndtering. Avfallsbransjen står i dag for om lag 5 prosent av globale utslipp. Energigjenvinning av restavfall med CO2-fangst er en del av løsningen, sier Støre.

Han understreker at det må skapes et marked på tvers av landegrensene for at CO2-håndtering skal bli effektivt.

– Derfor er det så gledelig at et av Storbritannias største avfallshåndteringsselskaper nå ønsker å bruke lageret i Nordsjøen. Det viser at vår teknologi er konkurransedyktig og kan bidra til å redusere utslipp også utenfor Norges grenser, sier Støre.