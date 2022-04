Politimesteren i Troms anmeldes for tjenestefeil

Politiet i Troms Astrid Elisabeth Nilsen anmeldes for tjenestefeil i forbindelse med saken om mannen som er siktet for å ha voldtatt en ukrainsk flyktning.

Tromsø by.

NTB

Nå nettopp

Stiftelsen mener at politiet har begått en tjenestefeil ettersom mannen ikke satt i varetekt etter flere overgrepssaker, melder NRK.

– Denne saken er svært alvorlig og viser med all tydelighet at hensynet til gjerningsperson har veid tyngre enn hensynet til de fornærmede barna, sier Endre Bendixen, juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Anmeldelsen av Troms politidistrikt ved politimesteren er sendt til Spesialenheten for politisaker.

Mannen, som er siktet for voldtekt av en 17 år gammel jente fra Ukraina, satt i varetekt i seks uker i august 2020 etter at han ble tiltalt for seksuallovbrudd i en større overgrepssak med 13 mindreårige fornærmede.

Han ble derimot ikke begjært varetektsfengslet da han i fjor ble siktet i en ny sak som gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Visepolitimester Einar Sparboe Lysnes sier til NRK at politiet har gjennomgått saken sammen med ledelsen i påtalemyndigheten og ikke kan se at de har gjort noen feil ut ifra det de visste da.