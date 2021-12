Regjeringen vil la lærere være i karantene på fritiden, men likevel gå på jobb

Regjeringen forsvarer den nye karanteneordningen for ansatte i skoler og barnehager og hevder deler av kritikken mot ordningen er feilslått.

– Det er feil at lærere vil sitte i fritidskarantene til langt utover våren slik Utdanningsforbundet hevder. Regjeringen har vært tydelig på at alle ansatte i barnehager og skoler skal prioriteres for oppfriskningsdose, sier statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet i en epost til NTB.

Han påpeker at ansatte som har tatt oppfriskningsdosen, vil være unntatt fra karantene på grunn av nærkontakt som skjer senere enn en uke etter siste dose.

Bred kritikk

Mandag kunngjorde regjeringen at ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden fra 1. januar. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må teste seg på døgn tre og sju etter nærkontakten.

Ordningen har blitt møtt med tydelig kritikk fra både Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund.

– Slik jeg oppfatter de nye reglene, er det sånn at lærerne og barnehageansatte blir unntatt fra karantene i arbeidstiden, men at de skal være i karantene på fritiden. Med det kan vi få en situasjon der de er på jobb, men vil sitte i fritidskarantene langt utover våren, sa nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet til NTB mandag kveld.

– Urimelig og ulogisk

Valås sier at Utdanningsforbundet har stor forståelse for regjeringens ønske om å holde skoler og barnehager åpne.

– Regelen er likevel urimelig og ulogisk fordi de ansatte i skoler og barnehager kan være nærkontakter og tett på elever og barn i barnehage hver dag, men samtidig i fritidskarantene og da for eksempel avskåret fra å hente sitt eget barn i barnehagen, sier han.

Norsk Lektorlag mener karanteneunntaket er en dårlig løsning og ber regjeringen revurdere.

– Vi har fått flere sterke reaksjoner allerede nå i kveld fra våre medlemmer, sier leder Rita Helgesen i Norsk Lektorlag i en uttalelse til NTB.

Flere tredjedoser på vei

Også LO-forbundet Skolenes landsforbund er kritiske.

– Bestemmelsen betyr egentlig at de sender alle ansatte i skoler og barnehager ut der det er mye smitte, uten smittevernutstyr, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker til NTB.

Hølleland i Kunnskapsdepartementet mener at mange ansatte uansett vil slippe karantene fordi de snart får oppfriskningsdosen med vaksine.

– Like over nyttår er det ventet at det vil være mange flere ansatte som oppfyller kravene for å kunne ta oppfriskningsdose, altså at det er gått minst 4,5 måned siden dose 2. Anslag fra FHI er at 146.000 ansatte vil være klare for vaksinasjon i uke 2, sier han.