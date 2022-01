En betrodd medarbeider på SMK bodde ulovlig i en regjeringsbolig. Nå må han i fengsel.

Alarmen gikk da Aftenposten spurte hvorfor Statsministerens kontor betalte for en tom regjeringsbolig. Da oppdaget SMK at en av deres høyest betrodde medarbeidere selv hadde bodd der ulovlig.

Frogner House Apartments eier bygninger flere steder i Oslo og leier ut til Statsministerens kontor.

Nå må han betale nesten 1 million kroner i erstatning til staten.

Aktors påstand er at han må sone ett år i fengsel.

– Mannen har lagt alle kort på bordet og vært samarbeidsvillig, sier politiadvokat Christian Stenberg.

Stenberg ønsker ikke å kommentere saken ut over det.

Saken vil derfor bli avgjort ved en såkalt tilståelsesdom i Oslo tingrett i vinter.

Vil ta sin straff

En tilståelsesdom innebærer at den tidligere SMK-ansatte erkjenner innholdet i siktelsen om grov økonomisk utroskap.

Stenberg påstår en straff på ett års ubetinget fengsel. Det fremgår av påtegningen som Stenberg har oversendt retten.

I tillegg legger han ned påstand om at siktede må betale 940.000 kroner i erstatning til staten.

Det er det økonomiske tapet SMK har lidd ved å betale leien for at mannen bodde to år og syv måneder ulovlig i en regjeringsbolig.

Det vanlige i tilståelsessaker er at dommeren – etter en kort forklaring fra siktede – forholder seg til innholdet i aktors påtegning. Og at det avsies dom umiddelbart.

Advokat John Chr. Elden er mannens forsvarer.

– Han har forklart seg åpent og ærlig til politiet. Han er veldig lei seg og vil ta sin straff, sier Elden.

SMK anmeldte mannen

Mannen bodde altså ulovlig – og gratis – i en av leilighetene SMK leier for statsråder og andre i politisk ledelse, fra august 2018 til mars 2021.

Leiligheten leide SMK av Frogner House Apartments. Den var møblert, med høy standard og ligger på Oslo vest.

Det er også derfor påstanden om inndragningsbeløp er såpass høyt som 940.000 kroner.

SMK anmeldte selv mannen til politiet. Det skjedde i kjølvannet av et innsynskrav fra Aftenposten i fjor sommer i forbindelse med avisens arbeid med pendlerbolig-sakene.

SMK gir ut pendlerboliger til regjeringsmedlemmer og andre i politisk ledelse som bor mer enn 40 kilometer fra Oslo.

Statsråder, politiske rådgivere og statssekretærer bor gratis på statens regning i disse leilighetene.

Trodde den sto tom

De ansatte ved SMK har imidlertid ikke krav på pendlerbolig. Mannen, som nå erkjenner grov økonomisk utroskap, var administrativt ansatt på SMK i en høy stilling.

Aftenposten oppdaget ved gjennomgang av dokumentene at én av leilighetene tilsynelatende sto tom, men at SMK hadde fortsatt å betale for den. SMK opplyste da til Aftenposten at denne leiligheten var en «reserveleilighet».

Men leiligheten sto ikke tom. Den SMK-ansatte bodde der selv. Også familiemedlemmer har bodd der i perioder.

Etter det Aftenposten kjenner til, forsto SMK at noe var galt først etter at de svarte ut innsynskravet. Regnestykket stemte ikke. SMK hadde betalt for én leilighet for mye.

I to år og syv måneder hadde altså SMK betalt flere hundre tusen i leie for en leilighet uten å forstå at den var tatt i bruk av en av deres ansatte.

Det hadde vært mulig på grunn av mannens stilling og SMKs manglende kontrollrutiner.

Ledende stilling

Mannen hadde en ledende stilling på SMK. Han hadde i en årrekke jobbet med pendlerboliger for politisk ledelse. Han har nytt høy tillit og har i perioder attestert alle utbetalinger av regninger for leiligheten som SMK leide.

Han hadde derfor god oversikt over hvilke leiligheter SMK disponerte og hvilke som sto tomme. Det var også han som bestilte nye pendlerboliger. Han kunne dermed selv bestille leiligheten han brukte.

Det var først i september i fjor at SMK konfronterte mannen med opplysningene de hadde i saken. Mannen skal ha lagt alle kortene på bordet umiddelbart. I slutten av september sa han opp sin stilling med umiddelbar virkning.

Fra mars 2021 ga siktede beskjed til Frogner House om at de kunne sende fremtidige regninger for leiligheten direkte til ham. Frem til da hadde altså SMK betalt leien fra august 2018.

Han disponerte leiligheten helt frem til han ble avslørt i høst, men betalte altså selv leien fra mars 2021.