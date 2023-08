Hildes radio tok plutselig fyr: – Sjekk radioen din

På kort tid har to radioer brent i Bergen. 2000 brannfarlige radioer er ikke gjort rede for.

Hilde Birgitte Kalleklev viser hvor brannen startet. Svimerket er teipet for å holde lukten borte. Vis mer







Publisert: 24.08.2023 13:46

BERGENS TIDENDE: – Jeg hørte kneppelyder og skjønte at det ikke kom fra TV-en. Og så sa det «poff».

Hilde Birgitte Kalleklev forteller om det som skjedde hjemme i huset på Landås 4. august. Da hun bøyde seg frem fra sofaen så hun gjenskinn av flammer i glassvinduene som skiller stuen og kjøkkenet, skriver Bergens Tidende.

– Flammene sto opp fra kjøkkenbenken, forteller hun.

Kalleklev løp for å hente brannteppet, som hun hadde liggende i skatollet, og kastet det over kjøkkenbenken der radioen sto. Batteriet i radioen brant videre under teppet. En nabo, som hadde sett flammene, kom løpende til og sammen fikk de radioen over på et stekebrett og ut i hagen. Der klarte de å slukke brannen før brannvesenet kom.

– Det var skremmende. Det kunne ha skjedd om natten eller når ungene var hjemme alene, sier Kalleklev.

To like Pinell-radioer har brent i Bergen i løpet av 18 dager. Den svarteste er den fra Landås. Vis mer

– Kunne blitt bygningsbrann

Tirsdag kveld var det en tilsvarende hendelse i Arna. En radio av samme type begynte å ryke på kjøkkenbenken. Både der og på Landås kunne det blitt bygningsbrann, ifølge Bjørn Næs, senioringeniør i Bergen brannvesen.

– Beboerne var hjemme og våkne og oppdaget det relativt kjapt. Heldigvis, sier han.

Ingen av radioene var koblet til strøm.

– Det er åpenbart at de begynner å smelte eller brenne av seg selv, uten ytre påvirkning. Det er varmgang i batteriene, sier Næs.

Kort vei til blant annet gardinen i Arna. Bilde fra 22. august i år. Vis mer

Produksjonsfeil på batteriet

Dette er en kjent feil med en serie av radiomerket Pinell Go, som ble oppdaget våren 2015. Samme år ble det igangsatt tilbakekalling av 55.000 radioer.

Ole Morten Skymoen er daglig leder i TT Micro, som overtok importen av Pinell-radioer.

– Vi nådde ut til 53.000 kjøpere. Men hvor mange av de 2000 siste radioene som fortsatt er i bruk, kan vi ikke vite, sier han.

Radioene i Arna og på Landås var begge av denne typen, ifølge brannvesenet.

– Radioene begynner å smelte eller brenne av seg selv, sier Bjørn Næs, senioringeniør i Bergen brannvesen. Vis mer

– Sjekk opp i det

Hos Hilde Birgitte Kalleklev etterlot radioen seg et stort svimerke på kjøkkenbenken, som nå er teipet igjen for å hindre svilukten i å spre seg.

Hun har brukt radioen og lyttet til «Politisk kvarter» til frokosten hver dag i mange år. Radioen var fulladet dagen før den begynte å brenne.

Hilde Birgitte Kalleklev må ha ny kjøkkenbenk etter episoden og hele kjøkkenet trengte en grundig utvask. Vis mer

Kalleklev minnes å ha hørt at det var feil på noen radioer, men trodde ikke at det gjaldt hennes.

– Har du en Pinell radio, så sjekk opp i det!, er hennes klare anbefaling nå.

I tillegg har hun én oppfordring til alle, uavhengig av radio:

– Ha et brannteppe tilgjengelig. Det er billig og utrolig effektivt. Hvis jeg hadde måttet løpe ned og hente brannslukningsapparatet, kunne brannen ha spredt seg.

Oldemors gamle kjøkkenvekt, som sto i nærheten av radioen, smeltet. – Det er en verdi jeg ikke får igjen, sier Hilde Birgitte Kalleklev. Vis mer

– Tragisk for dem vi ikke nådde

Skymoen sier det ble satt i gang et storstilt prosjekt for å få byttet ut batteriene i radioene med feil. Hans råd nå er enkelt:

Har du en Pinell Go-radio, og har den ikke et sølvfarget klistremerke under med påskriften «2016 Battery», så skal du bare kaste den – på en trygg måte.

– Alt som kunne brukes av kanaler og medier ble brukt i tilbakekallingskampanjen. Så var det noen det ikke lot seg gjøre å få tak i. Det er tragisk for alle dem vi ikke nådde, sier Skymoen.

De aktuelle radioene hadde oppladbare batterier. Skymoen sier at jo mer du lader en slik radio med batterifeil, jo større er risikoen for at du nærmer deg punktet der den kan ta fyr.

Har du en slik radio uten det sølvfargede klistremerket, bør du kvitte deg med den på en trygg måte. Vis mer

– Står fortsatt der ute

Trine S. Sommerlade, kommunikasjonsleder i Bergen brannvesen, forteller at det har vært noen branner med denne radiotypen fra «tid til annen» i Bergen.

Blant annet kan en slik radio ha forårsaket brannen i gamle Kaland skole.

– Problemet er at disse radioene fortsatt står på kjøkkenbenker der ute, sier Sommerlade.

– Ja, og på kontorer, og kanskje loft, sier Næs.