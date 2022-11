Slik etterforsket politiet drapet på Birgitte Tengs: Fikk tips om flere hundre navngitte personer

Etter drapet på Birgitte Tengs fikk politiet mistenkeliggjørende tips om flere hundre personer.

Etterforskningsleder, politioverbetjent Dag Uppheim, vitnet mandag i rettssaken etter drapet på Birgitte Tengs.

Dag Uppheim har siden januar 2017 ledet den nye etterforskningen av det 27 år gamle drapet på Birgitte Tengs. Det er arbeidet han ledet som har ført til at en mann på 52 år nå sitter i retten, tiltalt for drapet 6. mai 1995.

I dag fortalte han retten om etterforskningsmaterialet i en av norgeshistoriens mest omtalte krimsaker.

Avhørte 100 vitner

Allerede samme dag som Tengs ble funnet i 1995, startet politiet rundspørring av rundt 440 personer. Hadde noen sett henne?

I løpet av den første uken ble rundt 100 personer avhørt som vitner. Etter to måneder var 670 vitner avhørt. Han beskrev arbeidet som omfattende og tidkrevende. Han påpekte samtidig at vitner er sårbare for glemsel.

– De fleste som var i Kopervik på Karmøy denne kvelden gjorde det samme som de pleier. For de aller fleste forløp kvelden uten spesielle hendelser, sa Uppheim retten.

Rundt årsskiftet, til 1996, sende politiet ut et skjema til alle tilreisende som hadde vært på Karmøy og overnattet på hotellet og konferansesteder.

Den tiltalte 52-åringen i retten sammen med sine to forsvarere Stian Bråstein og Stian Kristensen.

2200 tips

Uppheim sa at de totalt har fått 2200 tips i saken siden 1995. Den første uken kom det 375 tips. Etter en måned 624.

– Etter hvert kom det tips på enkeltpersoner i det vi kan kalle mistenkeliggjørende ordelag, sa Uppheim.

Det kunne være informasjon om at en person hadde endret adferd eller hadde kommet med en merkelig uttalelse når saken ble diskutert. Det kunne også være personer som hadde sår eller skader på den tiden.

– Vi fikk slike tips om flere hundre navngitte personer, sa Uppheim.

Ikke elektroniske spor

Upheim gikk også gjennom alle elektroniske spor i etterforskningen fra den gang. Kassaruller, videoovervåking, minibankuttak og trafikkdata fra mobiltelefoner.

Hans konklusjon er at de elektroniske sporene fra 1995 er lite egnet til å kartlegge og tidfeste alle bevegelser kvelden Tengs ble drept.

– Det er heller ikke egnet til å kartlegge trafikk til og fra åstedet eller i Kopervik sentrum. Det var en helt annen tid med mindre sporbarhet, sa Uppheim.

Politiet har ingen elektroniske spor som sier noe om hvor mannen som i dag er tiltalt var dagen Tengs ble drept.

Tiltalte har sagt han ikke var i Kopervik, men i Haugesund den kvelden Tengs ble drept. I retten mandag bekreftet Uppheim at politiet ikke har hentet inn noe elektronisk informasjon fra Haugesund den gang.