Preges av at 18-åring døde hjernehinnebetennelse: – Veldig mange er stresset nå

Sophia Downing (17) hadde det kjempegøy i Hellas i sommer. Men da vennene fikk vite at en gutt fra Bærum var innlagt med hjernehinnebetennelse, ble mange bekymret.

Sophia og kompisene Filip Beckstrøm og Julius Dahl ferierte på IOS fra 22. til 29. juli i år. Nå er en 18 år gammel gutt som var på øya samtidig, død. Vis mer

Publisert: 08.08.2023

– Veldig mange er stresset nå. Det aller mest skremmende er nok at det gikk så fort, sier Sophia Downing.

Tirsdag ettermiddag døde en 18 år gammel gutt fra Bærum på Rikshospitalet etter å ha fått en alvorlig og svært sjelden form for hjernehinnebetennelse. En overlege sier det gikk kort tid fra han begynte å bli syk til han mistet bevisstheten.

Dødsfallet skremmer mange unge i Bærum og Oslo vest.

Fakta Symptomer på hjerneinnebetennelse Feber med frysninger

Hodepine

Kvalme

Oppkast

Diaré

Sterkt nedsatt llmenntilstand Kilde: FHI Vis mer

– Som et russetreff

De siste årene har mange elever som skal opp i tredje klasse på videregående vært på en ukes ferietur til øya IOS i Hellas.

– Arrangøren fikser transport og hotell og tar kontakt med klubbene og sånt. Det var kjempegøy, forteller Sophia Downing.

Hun bor på Vettakollen og går på Oslo Handelsgym.

– Det gjør at det er mange norske ungdommer der, noe som er bra. For da kjennes det som om du har et nettverk som kan hjelpe deg hvis vennen din er blitt for full eller noe. Det er mange nordmenn som jobber der, og arrangørene passer godt på. Det kjentes trygt.

Sophia Downing hadde det gøy på den greske øya IOS. Her er hun på «silent disco». Vis mer

Flere var likevel litt bekymret før de dro, forteller Downing.

– Men ikke for hjernehinnebetennelse. Det er vi vaksinert mot, så det bekymret vi oss ikke for.

Det endret seg raskt da ryktene begynte å gå om at en gutt fra Bærum som var på IOS samtidig som dem, hadde blitt lagt inn på sykehus etter at han kom hjem.

Fakta Slik beskytter du deg mot hjernehinnebetennelse Vaksine er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot smittsomhjernehinnebetennelse. Alle mellom 16 og 19 år bør vurdere å ta vaksinen. Du kan også minske sjansene for å bli smittet eller syk ved å: Ikke dele flaske og glass med andre

Få nok søvn og hvile

Unngå for mye alkohol

Ikke røyke eller snuse

Unngå å kline med mange Kilde: FHI Vis mer

– Vil ha dette med oss

– Jeg er på hyttetur med venninner og hørte om dette i går. På vei hit begynte det å renne inn med meldinger og vedlegg med tegn på symptomer og så videre, fra foreldre og venner. Vi hørte at gutten ble raskt syk. Da blir man jo litt stresset, sier Sophia Downing.

– Alle lurte på hvor smittsomt det var, og om det gikk hjernehinnebetennelse rundt. Det har roet seg litt nå, men jeg har mange venninner som har dratt til legen for å teste seg.

17-åringen kjenner ikke 18-åringen som døde, men føler med familien hans.

– Jeg tror vårt kull vil ha dette med oss når vi går inn i russetiden. Jeg tror vi kommer til å ta de vaksinene vi får tilbud om, være obs på symptomer og dra til legen hvis vi føler oss dårlige.

Vaksinen beskytter ikke alltid

I en pressemelding skriver Folhelseinstituttet (FHI) at den mest brukte vaksinen mot hjernehinnebetennelse blant norske ungdommer, ikke beskytter mot serogruppe B meningokokkbakterier, som er påvist i dette tilfellet. Serogruppe B sykdom forekommer i andre land, men er svært sjelden blant ungdom i Norge, står det i pressemeldingen.

I Hellas var det flere hundre unge fra Asker, Oslo og Bærum. Men Folkehelseinstituttet opplyser til Budstikka at de bare er kjent med ett tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse pr. nå.

Likevel er det i samråd med FHI besluttet at alle ungdommer som var på russetur til IOS i uke 30, skal tilbys forebyggende behandling. De oppfordres til å ringe legevakten for å få utdelt en antibiotikatablett.