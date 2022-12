Helsedirektoratet: Kommuner må legge til rette for at personer med demens får nok fysisk aktivitet

Mennesker slutter ikke å ha behov for å bevege seg, selv om de har demens. Det mener Helsedirektoratet. Nylig kom de med oppdaterte råd om fysisk aktivitet.

Astri og Willy Wesstad på vei ut på tur fra Midtåsenhjemmet. Han er sammen med sin kone flere timer hver dag og sørger for at hun får mosjon og frisk luft.

Lene Skogstrøm Journalist

12 minutter siden

Alle bør være fysisk aktive i minst 2,5 til 5 timer i løpet av uken og begrense tiden i ro. Det gjelder også personer med demens, fastslår Helsedirektoratet.

Nylig kom direktoratet med oppdaterte, faglige anbefalinger om fysisk aktivitet for personer med demens. Rådene finnes i en nasjonal faglig retningslinje og i en ny Aktivitetshåndsbok.

– Å bevege seg og være fysisk aktiv er et grunnleggende behov. Det slutter ikke mennesker å ha, selv om de får en demenssykdom. Det sier Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder for Demensplan 2025.

Fakta Anbefalinger fra Helsedirektoratet Råd om fysisk aktivitet for personer med demens finnes både i den såkalte Aktivitetshåndboken, som nylig er lansert, og i Nasjonal faglig retningslinje om demens. Kommunale virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal legge til rette for, og bør motivere til, daglig fysisk aktivitet for personer med demens. Personer som ikke mottar kommunale tjenester, men har symptomer på kognitiv svikt og/eller demens, bør også tilbys informasjon, veiledning og mulighet for å delta i allsidig og meningsfull fysisk aktivitet. Vis mer

– Personer som bor hjemme med demens i tidlig fase, bør ha gode muligheter til å opprettholde det anbefalte aktivitetsnivået dersom de få litt tilrettelegging, sier hun.

Grønnestad forteller at initiativløshet ofte er en del av sykdomsbildet ved demens. Mange kan også oppleve det utrygt å bevege seg utendørs alene. Da kan tilrettelegging og gjerne en GPS ha stor betydning.

– Det viktigste er at man ikke blir sittende stille i en stol hele dagen. Det kan føre til smerter i muskler og ledd, påpeker Grønnestad.

I november skrev Aftenposten om Willy Wesstad og hans kone Astri.

Wesstad mener at hun og andre beboere på Midtåsenhjemmet får altfor lite fyisisk aktivtet og sosial kontakt. De sitter mye stille i en stol hele dagen og ser på intetsigende TV-programmer, ifølge ham.

– Er det slik vi vil at syke eldre skal ha det, spør Wesstad. Han etterlyser debatt og har skrevet brev til en rekke politikere og andre instanser.

Wesstad mener bemanningen er for lav til at de ansatte får fulgt opp beboere med demens. Ledelsen ved Midtåsenhjemmet tilbakeviste kritikken. De sa at beboerne får trim og aktivitet, men at ikke alle orker, eller skal, ut og gå. Mange med demens trenger ro, ifølge ledelsen.

– Bemanningen er for dårlig

Janne Myhre og Bjørn Lichtwarck er forskere ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS), alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet.

– Bemanningen er for dårlig i dag til å sikre alle beboere et aktivitetstilbud. Noen steder mangler det også kompetanse, sier forskerne. De mener at Nasjonal faglig retningslinje for demens ikke blir fulgt i tilstrekkelig grad.

– Retningslinjen sier noe om hva god og oppdatert praksis er. Den skal følges, men kan fravikes. Mange kommuner velger i stedet å legge seg helt ned mot det som kalles «faglig forsvarlig». Det er et dårligere tilbud og gir økt risiko for uønskede hendelser, ifølge de to.

- Ikke alle er gode nok

Grønnestad i Helsedirektoratet sier at personer med demens som nærmer seg livets siste dager, ikke har mulighet til å holde et høyt aktivitetsnivå og ofte har behov for mye søvn.

- Men å avbryte stillesittingen gjennom bevegelse av muskler og ledd, er fortsatt viktig.

- Blir Helsedirektoratets anbefalinger fulgt i praksis?

– Vi opplever at mange kommuner tar demensretningslinjen og andre råd vi gir i bruk og baserer tjenestene på dette.

Mange er gode, men ikke alle er gode nok. Variasjonen ned til dem som har det dårligste tilbudet, er for stor, sier hun.

Institusjonssjef: - Sykehjemmene følger anbefalingene

Turid Mood er Institusjonssjef ved Økernhjemmet i Oslo, et kommunalt langtidshjem med 55 plasser for personer med demens.

– Jeg mener sykehjemmene følger anbefalingene om fysisk aktivitet i dag, sier hun.

Mood påpeker at fysisk aktivitet er så mangt.

– Det må ikke nødvendigvis være ut på tur. Det kan være å gå opp og ned trapper, eller rusle rundt i gangene, sier hun.

– På kveldsvakt og i helgene er det hverdagsaktiviteter på bogruppene som er lettest å få til.

Hun understreker at medarbeiderne må ta individuelle hensyn til hva beboeren har likt å gjøre av fysisk aktivitet tidligere. I tillegg må de ha oversikt over legemidler som kan gjøre folk svimle, slappe og søvnige. Det må kartlegges tendenser til å falle og til eventuelle smerter og infeksjoner.

– Hvor lett er det å motivere personer med demens til fysisk aktivitet?

– Det kan være vanskelig. Men motivasjon er en del av opplæringen til våre medarbeidere. De kan dette og gir ikke opp om beboeren svarer nei i første omgang, sier hun.