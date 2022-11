Mattilsynet får bare fulgt opp 1 av 5 bekymringer for dyr. Nå skal privatpersoner hjelpe til.

I høst tester Mattilsynet ut om privatpersoner fra dyrevernnemnda kan gå på inspeksjon til folk med kjæledyr. Uten å ha med inspektører fra Mattilsynet.

Mattilsynet og Dyrevernnemnda skal ut på oppdrag. En ny bekymringsmelding er kommet inn, og den må prioriteres.

Når Anne og Elizabeth fra Dyrevernsnemnda kommer til Mattilsynet en tidlig morgen i Oslo, er det for å bli med ut på inspeksjon til et hjem med kjæledyr og et større husdyrhold.

Slik blir det ikke.