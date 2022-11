Tengs’ fetter frifinnes for erstatningskrav

Fetteren til Birgitte Tengs ble dømt til å betale erstatning for et drap han er blitt frikjent for. Nå er dommen omgjort, og fetteren er kvitt erstatningskravet.

Konfirmasjonsbilde av Birgitte Tengs er blitt mye brukt i omtale av drapet på 17-åringen.

4. nov. 2022 14:39 Sist oppdatert 23 minutter siden

Birgitte Tengs’ fetter ble i 1998 dømt til å betale erstatning til foreldrene for drapet på Tengs. Han har forsøkt å få saken gjenopptatt og omgjort 12 ganger.

Nå er han frikjent for erstatningskravet. Det kommer frem i en fersk dom fra Agder lagmannsrett.

100.000 kroner

– Her har domstolen sviktet familien. Det har vært en forferdelig situasjon oppigjennom årene, sier fetterens advokat Arvid Sjødin til VG arrow-outward-link .

I 1997 ble fetteren til Tengs dømt for drapet, men han ble frikjent året etter. Han ble likevel dømt til å betale en erstatning på 100.000 kroner i en sivil straffesak, der andre beviskrav gjelder.

– Dette har vi ventet på i mange år. Han har vært forhindret i å bo i Norge på grunn av dette, og han har vært utsatt for sjikane ot trusler. Og så er det kilovis med skuffelse fra domstolene, sier Sjødin til VG.

– Gjort er gjort, spist er spist

I et intervju med TV 2 fredag ettermiddag, sier fetterens far Jakob at sønnen er veldig fornøyd.

– Vi har ventet i nesten 26 år. Det er vel lenge. Men gjort er gjort, og spist er spist. Vi må forholde oss til at sånn ble det, sier Jakob til TV 2.

Nylig ble en 52 år gammel mann tiltalt for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Han møter Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag.

Sjødin varsler overfor VG at de vil fremme et erstatningskrav på fetterens vegne. Ifølge fetterens far, Jakob, har imidlertid ikke dette vært tema fra deres side, sier han til TV 2.