Tengs’ fetter kan få erstatningsdom omgjort

Fetteren til Birgitte Tengs ble dømt til å betale erstatning for et drap han er blitt frikjent for. Nå kan det bli omgjort.

9 minutter siden

Birgitte Tengs’ fetter ble i 1998 dømt til å betale erstatning til foreldrene for drapet på Tengs. Han har forsøkt å få saken gjenopptatt og omgjort 12 ganger.

Fredag i 15-tiden kommer Agder lagmannsrett med en dom i den siste begjæringen. Det skriver NTB.

– Jeg vet hva utfallet blir ut fra sunn fornuft. Og det er at han blir frikjent, sier fetterens forsvarer Arvid Sjødin til Aftenposten.

I 1997 ble fetteren til Tengs dømt for drapet, men han ble frikjent året etter. Han ble likevel dømt til å betale en erstatning på 100.000 kroner i en sivil straffesak.

Nylig ble en 52 år gammel mann tiltalt for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Han møter Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag.

At en person nå kan bli dømt i den hittil uløste drapssaken, gjør at Sjødin tror på gjenopptagelse. Om ikke, kan vi ende opp med at én person dømmes for drapet, samtidig som erstatningsdommen til fetteren blir stående.