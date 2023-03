Ikke bare fisk og gass. Norge eksporterer også noe helt annet til Storbritannia.

STOCKWELL, BRIXTON, LONDON: Skaterne på Englands eldste og mest legendariske skatepark ruller rundt på et norsk industrieventyr.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit er på reise i Storbritannia denne uken. Onsdag besøkte de skateparken Stockwell, som ble pusset opp av et norsk selskap i 2021. Tidligere på dagen åpnet de en næringslivskonferanse og deltok på et litteraturseminar i den norske residensen.

01.03.2023 21:45

Mellom blokkene suser ungdommene på skateboard. Noen hopper, trikser, og noen faller.

Den legendariske skateparken Stockwell ble bygget i 1978 og har vært et viktig samlingspunkt for ungdom i den tettbefolkede bydelen med sine 330.000 innbyggere.

Parken var kjørt helt i stykker da det norske firmaet Betongpark fikk jobben med å pusse den opp i 2021.

Betongpark ble startet opp av skaterne Øyvind Hammer og kollega Kasper Helle i 2012. Siden da har de bygget 150 skateparker i Norge og England.

Kronprinsparet er denne uken i Storbritannia sammen med en stor norsk delegasjon. Målet er blant annet å fremme norsk næringsliv.

Et av stoppene på programmet er skateparken i Brixton.

– Det er en veldig fin park, og de som bruker den, forteller at de er veldig fornøyd, sier kronprinsen etter å ha snakket med flere ungdommer.

Kronprinsparets besøk i skateparken vil mest sannsynlig kaste ekstra glans over selskapet. Det er også et av målene med den norske delegasjonens reise: Å støtte norsk eksport og næringsliv i Storbritannia.

Kronprinsen får tilbud om å prøve seg på skateboard, men overlater det til ungdommen i Brixton.

400 personer fra norsk næringsliv med på reisen

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, sier at kronprinsparet kan være døråpnere for norsk næringsliv inn mot sentrale utenlandske markeder.

– Vi setter stor pris på at kongehuset støtter næringslivet på denne måten. Et besøk som det til Storbritannia skaper en plattform for å samle sentrale næringslivsaktører fra begge land med tanke på å skape nye forretningsmuligheter og legge til rette for mer samarbeid om felles utfordringer, sier Amlid.

Tidligere samme dag åpnet kronprinsparet en næringslivskonferanse med fokus på energi og teknologi, før det bar videre til et litteraturseminar i den norske residensen.

– Vi er her i Storbritannia på offisielt besøk. Vi er her fordi det er et varmt og nært forhold mellom Norge og Storbritannia med et tett næringssamarbeid og handel.

– Mange nordmenn har et nært forhold til å reise til dette landet. Vi har nært familiebånd til Storbritannia, sa kronprins Haakon.

Sikkerhet og energisamarbeid er en annen grunn til at Norge sender over 400 næringslivsledere og bedrifter, to fagstatsråder og kronprinsparet til London i tre dager.

Landet er Norges viktigste allierte i Europa, og Norge er Storbritannias viktigste leverandør av gass. 40 prosent av all gass som Storbritannia importerer, kommer fra Norge.

Men gass og fisk er langt fra alt som eksporteres. Det er Betongpark et eksempel på.

Fakta Kronprinsparet i Storbritannia Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit er på offisielt besøk i London 1. og 2. mars.

Besøket markerer de historiske bånd og det gode forholdet mellom Norge og Storbritannia.

Hovedformålet med besøket er å bidra til økt næringslivssamarbeid med fokus på grønn industri og teknologiutvikling, samt å styrke energisamarbeidet.

Fremme av norsk litteratur og musikk er også en del av programmet.

Kronprinsparet ledsages av utenriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre samt en næringslivsdelegasjon, samt en større næringsdelegasjon. Olje- og energiminister Terje Aasland skulle egentlig også delta, men avlyste på grunn av Fosen-arbeidet.

I tillegg til besøket i skateparken i Brixton, står følgende planer på programmet: Åpning av næringslivskonferanse med fokus på energi og teknologi, litteraturseminar i samarbeid med NORLA og en mottagelse med britiske og norske samarbeidspartnere med blant annet musikk av Metteson. Vis mer

Satset på «uslipte diamanter»

Skateboard var forbudt i Norge fra 1978 til 1989. Da Øyvind Hammer og kollega Kasper Helle startet selskapet for ti år siden, kunne de lite om forskaling, armering eller betongresepter.

– Men vi lærte kjapt og knyttet eksperter på norsk byggestandard sammen med skateparkeksperter fra USA og England. Nøkkelen er å ha med skaterne i hele prosessen fra design til bygging til ferdigstilling, forteller Hammer.

De satset på skatere der noen strevde på skolen, noen hadde rusproblemer, andre var uten cv og bankkonto. Men de delte lidenskapen for skating. Etter hvert har mange av de ansatte fått fagbrev innenfor bygg og anlegg og landskapsarkitektur.

– Vi ga skaterne tillit og kjærlighet, og i retur fikk de muligheten til å jobbe med bygging av sine drømmeparker, ta utdannelse og fagbrev.

Daphne Greca (til venstre) forteller kronprinsesse Mette-Marit at skateparken har en viktig sosial funksjon.

– Et sted å gå i tøffe tider

Skateparken i Brixton er gratis å bruke og tiltrekker seg skateboardere, BMX-syklister og sparkesyklister i alle aldre.

Daphne Greca som driver en skatebutikk i området, mener parken har en viktig sosial funksjon. Og at den bidrar til bedre fysisk og psykisk helse.

– Det er viktig å ha noe å drive med og et sted å gå når det er tøffe tider, forteller Greca. Hun viser frem noen triks for kronprinsparet som besøker parken.

At et norsk firma klarer å vinne kontrakter i et så konkurransedrevet marked som England, mener Øyvind Hammer er en stor anerkjennelse.

– Norge kan eksportere noe annet enn gass og olje, og det syns vi er ganske kult, sier Hammer om firmaet, som omsatte for 75 millioner i fjor.

At kronprinsparet har valgt å besøke det norske prosjektet, ser Betongpark som en ære og et bevis på at de blir lagt merke til.

– Det blir et naturlig samlingspunkt med både idrett og kultur for familier, sier Hammer, som sammen med selskapet skal bygge verdens nordligste skatepark i Alta i år.

Kronprinsen lar seg ikke overtale til å skate

Kronprinsen som ikke er en skater, men surfer og kiter, blir gjentatte ganger spurt om han vil prøve. Også kronprinsessen mener han bør gjøre et forsøk. Men han overlater skatingen til ungdommene i parken.

Kronprinsparet gratulerer den norske bedriften med prosjektet og forteller at barna deres har drevet med skating og BMX-sykling tidligere.

– Dette kan dere være stolte av, et imponerende prosjekt, sier kronprinsen.