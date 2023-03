Kronprins Haakon om Märtha Louises mediekritikk: – Jeg kjenner meg igjen i noe av det søsteren min sier

LONDON (Aftenposten) Kronprinsparet er i London denne uken. Under et møte med pressen forteller kronprins Haakon at han kjenner seg igjen prinsesse Märtha Louises beskrivelse av hvor vanskelig det er med oppmerksomhet.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon er i London onsdag og torsdag. Her fra et litteraturseminar i den norske residensen.

01.03.2023 14:17 Oppdatert 01.03.2023 14:54

Kronprinsparet er på reise i Storbritannia denne uken med en stor, norsk delegasjon.

De skulle egentlig på tur i fjor høst, men dødsfallet til dronning Elizabeth førte til at turen ble utsatt. Nå er programmet igjen stablet på bena for det viktigste besøket for norske myndigheter og næringsliv i år.

Onsdag formiddag var kronprinsparet på et litteraturseminar i den norske residensen i London, hvor de også møtte pressen. Her svarte de på spørsmål om kronprinsesse Mette-Marits interesse for litteratur.

Kronprinsessen fortalte at hun vært mye i landet fordi hun har en tante som bor i London og ble tatt med til Shakespeare-forestillinger. Og kronprinsen nevnte de tette familiebåndene med den britiske kongefamilien.

– Jeg husker godt at bestefaren min kong Olav var veldig mye i Storbritannia da jeg var liten, og jeg husker jeg var med på musikaler. Jeg husker også veldig godt min bestefars nære forhold til slektningene sine her, sa kronprinsen.

Kjenner seg igjen

I et intervju med svensk TV tidligere i år gikk prinsesse Märtha Louise hardt ut mot mediene og fortalte om hvor krevende det har vært å stå i søkelyset særlig i ungdommen.

I intervjuet sa prinsessen:

– Ja, jeg er nok den i Norge som har tatt imot mest kritikk av alle tror jeg.

– I hele Norge?

– Ja det tror jeg, opp gjennom alle årene, ja, sier prinsessen. Hun understreker at andre som opplever sterk kritikk, gjerne står i det over en kortere periode.

Under pressemøtet med kronprinsparet spurte Aftenposten om hvordan kronprinsen ser på søsterens mediekritikk og opplevelse av å stå i søkelyset.

Kronprinsen roste norsk presse for jobben de gjør og samfunnsoppdraget pressen har.

– Men ja klart jeg kjenner meg igjen i noe av det søsteren min sier.

– Da vi vokste opp, var det jo mye oppmerksomhet på oss og privatlivet vårt, og det kan oppleves som vanskelig, det. Så jeg har en viss forståelse for det, sier kronprins Haakon.

Comeback for prinsesse Märtha Louise?

Prinsesse Martha Louise har uttrykt at hun er åpen for et comeback som arbeidende kongelig hvis det er ønsket.

Kronprinsen svarte at den ordningen som ble etablert i november skal man la fungere en stund.

– Så får vi se etterhvert hva tiden vil bringe.

Møter William og Kate

Kronprinsen bekreftet at det blir et møte mellom det norske og det britiske kronprinsparet i morgen.

– Det blir veldig hyggelig å treffe prinsen og prinsessen av Wales. Vi ser frem til det. Vi hadde jo et veldig hyggelig besøk av dem i Norge for noen år siden, så det blir fint å treffes igjen.