To av fem fremtidige grunnskolelærere strøk på eksamen: – En nasjonal utfordring

– Er det universitetet som har feilet i undervisningen, eller er det oss studenter, spør student Sigurd Støver.

Høgskolen i Oslo ble slått sammen med Høgskolen i Akershus til Høgskolen i Oslo og Akershus, som fra 2018 ble til Oslo Met – storbyuniversitetet. Vis mer

I mai avla studenter over hele landet en matteeksamen. Blant dem var 202 studenter på grunnskolelærerutdanningen 1–7 klasse ved Oslo Met.

Aftenposten har fått tilgang til anonymiserte resultater. På eksamen del 1 var det 7 studenter som strøk. På deleksamen var det hele 95 studenter som strøk.

Det betyr at 47 prosent av elevene ikke klarte deleksamenen. Nasjonalt er tallet 40 prosent.

Én av dem som strøk er førsteårsstudent Sigurd Støver.

Reagerer kraftig på Tiktok

21-åringen fra Bodø forteller til Aftenposten at han satt igjen med en god følelse etter han hadde levert oppgaven.

– Jeg følte vi hadde vært innom det meste vi skulle få på eksamen. Jeg trodde at undervisningen hadde dekket alt, forteller han.

I 2022 strøk fire av ti lærerstudenter på nasjonal deleksamen i matte. Støver forklarer dette har vært en snakkis blant lærerstudentene.

Han var derfor forberedt på at ikke alle ville bestå deleksamen på første forsøk.

Men når Støver så antallet studenter som strøk, reagerte han kraftig. Han bestemte seg for å dele meningen sin på Tiktok.

Lærerstudent Sigurd Støver tok til Tiktok da han så hvor mange som strøk matteeksamenen på grunnskolelærerutdanningen på Oslo Met. Vis mer

– Når nesten halvparten stryker, da er det noe feil, sier han i videoen, som er blitt sett over 182 tusen ganger.

Tiktoken har fått over 200 kommentarer. Der kommer det frem at de har hatt samme deleksamen, og at de kjenner seg igjen i Støvers reaksjon.

Over 200 personer har kommentert på videoen til Støver. Flere har hatt samme deleksamen og skriver at de kjenner seg igjen i Støvers reaksjon. Vis mer

– Jeg er glad for at jeg har fått støtte fra kommentarfeltet, sier han.

Er det Oslo Met som har feilet i undervisningen, eller er det oss studenter, spør Støver og svarer selv:

– Det kan umulig være oss studenter når det er så mange som har strøket.

Studentene trenger mer trening

– Etter noen gode år for vår del, er det bekymringsfullt at så mange studenter i år ikke består eksamen på første forsøk.

Det sier Vibeke Bjarnø. Hun leder institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Oslo Met.

– Det kan være mange bakenforliggende forklaringer, uansett årsak må studentene arbeide mer med faget.

Analyser viser at studentene spesielt må oppøve forståelsen av matematiske begreper og algebra, forklarer hun.

Bjarnø forteller at Nokut har gjort undersøkelser som viser at opptaksgrunnlaget har påvirket resultatet på den nasjonale deleksamen.

– OsloMet-studentene har både denne eksamen i sitt første studieår og er i en studentgruppe der flere fikk opptak med tre i matematikk, sier hun.

Allerede før resultantene på eksamen ble kjent, hadde matematikklærerne planlagt ekstra undervisning for lærerstudentene som begynner til høsten.

– Dette tiltaket vil også årets kull inkluderes i.

Undersøkelser viser at undervisningen på Oslo Met er relevant for innholdet i oppgavesettet på eksamenen, forklarer Bjarnø. Studentene har et semester igjen av den obligatoriske matematikken, og vil få mer forståelse før de som ikke bestod skal ta eksamen om igjen.

Nasjonal utfordring

Deleksamen studentene på Oslo Met har gjennomført, er lik for alle studenter ved landets høyskoler og universiteter.

Det sier Nokut-direktør Kristin Vinje til Aftenposten. Hun sier at antall stryk på deleksamen på nasjonalt nivå har økt, og at karaktersnittet har gått ned.

På landsbasis strøk 40 prosent av alle som gikk opp til denne deleksamenen, ifølge Vinje.

– Det er bekymringsfullt.

Undervisningen skal være tilpasset pensum, og Nokut bruker godt kvalifiserte fagpersoner fra institusjonene til å lage eksamensoppgavene, ifølge Vinje.

Kristin Vinje er administrerende direktør i Nokut. Nokut har ansvar for nasjonale deleksamener på universiteter og høgskoler. Vis mer

En mulig forklaring kan være at mange av studentene ikke har gode nok forkunnskaper i matte når de begynner på studiet, mener Vinje.

– Det med grunnkompetansen er en stor utfordring. Vi ser at det er svake resultater. Spesielt i algebra. Dette problemet som starter i grunnskolen og strekker seg til høyere utdanning, sier hun.

Flere grep kan tas for å bedre situasjonen, mener hun:

Styrke undervisningen i grunnskolen og i videregående skole ved å ha flere timer og obligatoriske timer.

Kartlegge studentenes ferdigheter når de begynner på studiet.

Lage forkurs for studentene med svake forkunnskaper.

Hun peker på Universitet i Agder og NTNU, som har tidligere gjennomført vellykkede forkurs i matematikk.

Skrotet firerkrav

I 2021 gikk Ap og Sp inn for å skrote firerkravet firerkravetI 2016 under Erna Solbergs (H) regjering ble det innført krav om minst karakteren 4 i matematikk for å komme inn på grunnskolelærer- og lektorutdanningene. Dette ble skotet i 2021. De som ville bli lærere måtte ha minst 40 skolepoeng og karakteren 3 i matte og norsk i stedet. i matte. Lærerstudentene ved vårens eksamen er en blanding av studenter med og uten firerkravet. De har dermed ulik bakgrunn, ifølge Vinje.

– Derfor er det for tidlig å si noe om effekten, men vi er interessert i å følge med.

Hun påpeker at studentene også har et eget ansvar for å jobbe med matematikken, som er et fag der mengdetrening er viktig.

30. november skal Støver og de 94 andre studentene ta opp eksamenen igjen.