Arbeiderpartiet vedtok nye regler – Giske-lokallag får mindre makt

Trond Giske stemte for da Arbeiderpartiet vedtok nye regler som gjør at lokallaget hans får innskrenket makt.

Trond Giskes lokallag får innskrenket makt i Arbeiderpartiet. Han droppet å ta opp kampen mot vedtektsendringene.

04.05.2023 21:30

De nye vedtektene ble vedtatt av et enstemmig landsmøte i Arbeiderpartiet torsdag kveld, og også en samlet delegasjon fra Trøndelag stemte ja til endringene.

– Trøndelag Arbeiderparti stemmer for det som kommer fra landsstyret, varslet fylkesordførerkandidat og delegasjonsleder Per Olav Hopsø til NTB i forkant.

De nye reglene går ut på at medlemmenes bostedsadresse skal være avgjørende når delegater til blant annet landsmøtet fordeles.

Voldsom vekst

Trond Giskes lokallag, Nidaros Sosialdemokratisk Forum, har hatt rakettvekst det siste året, og er nå det største i landet med over 4.000 medlemmer.

Men siden flere av medlemmene deres er bosatt i andre deler av landet, vil de ikke lenger telle med når antall delegater til landsmøter skal fordeles.

– Medlemmer som velger å være tilknyttet en partiavdeling i et annet kommuneparti enn der de er folkeregistrert, blir talt med i representasjonen til kommunepartiet og fylkespartiet der de er folkeregistrert, heter det i de nye vedtektene.

Nytt forslag

Trøndelag Arbeiderparti ønsket i utgangspunktet å endre på dette, slik at medlemmer i andre deler av landet ikke skulle telle noe sted.

Helt inntil fristen for å levere forslag på landsmøtet gikk diskusjonen i Trøndelag-delegasjonen om hvordan de skulle forholde seg til endringene.

Det endte med at en av Trøndelag-delegatene leverte følgende tilleggsforslag:

– Medlemmer som er tilknyttet en partiavdeling i et annet kommuneparti enn der de er folkeregistrert, kan velge å reservere seg mot å telle med i utregning av representasjon.

Ikke store forhåpninger

Dette forslaget blir nå sendt videre til en redaksjonskomité, som skal vurdere det videre. Blir det vedtatt, vil det innebære at medlemmer i for eksempel Nidaros Sosialdemokratisk Forum kan reservere seg mot å telle andre steder i landet.

– Vi vil synliggjøre at det er mulig å gjøre dette på en annen måte, sier Hopsø til NTB

Han har ikke store forhåpninger om at tilleggsforslaget om reservasjon kommer til å få flertall på landsmøtet. Det behandles lørdag.

– Vi har jo forstått det sånn at vi er helt alene om å mene dette. Vi ønsker at det skal være fokus på politikk, sier Hopsø.

Har vært kritisk

Giske har tidligere vært sterkt kritisk til at vedtektsendringene ville frata Nidaros-medlemmene representasjonen gjennom lokallaget de har valgt å slutte seg til.

Men senere har diskusjonen handlet om at medlemmene ikke skal telles med i partilag i sin hjemkommune eller fylkeslag.

NTB har forsøkt å innhente kommentarer fra Giske, men har ikke fått svar.

Til VG sier Giske følgende om saken:

– Jeg hadde ønsket at vi skulle finne løsninger på det. Våre medlemmer har ikke noe ønske om å telle fra kommunen de bor; de velger Nidaros fordi de liker vår politiske linje.

Han tar nederlaget med ro, og kan fortelle at lokallaget hans nå har 4.100 medlemmer.

– Jeg får heller tenke at vi får glede oss over den enorme veksten i medlemskap, fra rundt ti medlemmer for halvannet år siden, til over 4.000 nå.