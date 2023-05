Andrej Medvedevs forsvarer: – Han har ingen planer om å dra til Russland

Andrej Medvedev, som sier han har hoppet av fra Wagner-gruppen før han rømte til Norge, la ut videoer der han sier han vil dra tilbake til Russland.

Den påståtte avhopperen fra leiesoldatgruppen Wagner, Andrej Medvedev, har postet videoer der han sier han vil tilbake til Russland. (Arkivfoto fra intervju med Aftenposten i februar.)

18.05.2023 22:49

Den russiske 26-åringen passerte grensen mellom Russland og Norge ved Pasvikelva natt til 13. januar i år. Han hevdet å ha vært en leder i leiesoldatgruppen Wagner leiesoldatgruppen WagnerDen såkalte Wagner-gruppen er en russisk, privateid paramilitær organiasjon. Leiesoldatene har deltatt i krigføring bl.a. i Syria og i flere afrikanske i land, i tillegg til Ukraina., men at han rømte da han så krigens sanne ansikt.

Etter at han kom til Norge, har det jevnlig stormet rundt Medvedev:

Han ble tiltalt for vold etter et slagsmål utenfor en pub i Oslo, men frikjent.

Han ble varetektsfengslet i Göteborg fordi han ikke har oppholdstillatelse i Sverige. Han sa at han hadde tatt bussen til Göteborg fordi sigaretter er billigere i Sverige enn i Norge.

Medvedev ble internert på utlendingsinternatet på Trandum i en periode.

Han klaget på maten og norsk politi i videointervjuer med menneskerettighetsgruppen Gulagu.net.

Det ble sådd tvil om historien han forteller.

Sier han vil reise hjem til Russland

Onsdag 17. mai la den 26 år gamle asylsøkeren ut noen korte videoer. Der sier han at han vil reise tilbake til Russland. Medvedev filmer fra boligen han oppholder seg i. Her klager han på standarden. Han sier at han har vært i kontakt med den russiske ambassaden for å få hjelp til å ordne hjemreise.

Han la også ut en Tiktok-video. Den var opprinnelig er postet av ukrainske demonstranter i Oslo. Andrej Medvedev står ved det sovjetiske krigsminnesmerket på Vestre gravlund i Oslo. Det er 9. mai, dagen Russland kaller seiersdagen. Representanter fra Russlands ambassade skal legge blomster på minnesmerket. Medvedev skjelles ut på det groveste av de ukrainske demonstrantene. Han står og røyker, ser tilbake på dem, men sier ingenting.

Den russiske ambassaden har uttalt at Andrej Medvedev har kontaktet dem. – Når det gjelder Medvedevs ønske om å komme tilbake til Russland, så er dette hans eget initiativ. Det sier Timur Tsjekanov ved Russlands ambassade til NTB.

Ny video fra gulagu.net

Torsdag kveld la menneskerettighetsgruppen gulagu.net ut en video. Gruppen er ledet av den eksilrussiske aktivisten Vladimir Osjesjkin. Osjesjkin bisto Andrej Medvedev med flukten. I videoen snakker de to sammen på den 8. mai. Andrej Medvedev sier også her også at han har bestemt seg for å reise til Russland.

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev og hans forsvarer Brynjulf Risnes i Oslo tingrett. Medvedev var tiltalt for å ha deltatt i et slagsmål utenfor en pub i Oslo sentrum og for vold mot politiet, men ble frifunnet.

Forsvareren: – Helt sikker på at han ikke har bestemt seg for å dra til Russland

Andrej Medvedevs forsvarer Brynjulf Risnes sier til Aftenposten at utspillene er et uttrykk for at hans klient syns tilværelsen i Norge er vanskelig.

– Jeg er helt sikker på at han ikke har fattet en beslutning om å dra til Russland. Men han syns livet som asylsøker er vanskelig, og sliter med å tilpasse seg, understreker Brynjulf Risnes.

– Inntrykket mitt er at kontakten med den russiske ambassaden gjelder at han vil ha hjelp til å skaffe russiske identititetspapirer. Han har ingenting, forteller Risnes.

– Hvis han reiser, blir asylsøknaden annullert

– Det er ikke ideelt at han legger ut slike videoer. Men det er et uttrykk for fortvilelse.

Risnes påpeker at det ikke er noe problem med tanke på asylsaken at 26-åringen har kontakt med ambassaden. Men hvis han reiser til Russland, vil asylsøknaden bli annullert.

Advokaten mener at det åpenbart vil være en stor risiko for Medvedev hvis han reiser tilbake til Russland – både med tanke på eventuell fengselsstraff for deserteringen han påstår å ha gjennomført, og uttalelser om russiske krigsforbrytelser han har kommet med til vestlige medier. Leiesoldatgruppen Wagner er også beryktet for å straffe og henrette avhoppere på grotesk maner. Brynjulf Risnes sier at han har informert 26-åringen om dette, og at Medvedev er klar over dette.