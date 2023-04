PST har lenge advart om at flere russiske diplomater egentlig er spioner

Allerede i 2021 pekte PST på at noen ansatte ved Russlands ambassade var etterretningsoffiserer. - Virksomheten disse driver, er uønsket og skader Norge.

Russlands ambassade i Norge ligger i Drammensveien i Oslo.

14.04.2023 05:34

Ved 12-tiden torsdag gikk regjeringen ut med beslutningen om at 15 ansatte ved den russiske ambassaden blir erklært uønsket i Norge.

De er ikke genuine diplomater, men fordekte etterretningsoffiserer, ifølge regjeringen.

– Vi tar nå grep for å motvirke russisk etterretningsvirksomhet her i landet. Vi vil ikke tillate at russiske etterretningsoffiserer opererer under diplomatisk dekke i Norge, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Det er ikke en konkret sak som har utløst utvisningene, etter det Aftenposten kjenner til.

Grepet kommer etter at det over tid er registrert økt aktivitet fra etterretningsoffiserene PST har fulgt med på. Beslutningen er tatt på bakgrunn av PSTs vurderinger.

PST har i flere år advart om etterretningsvirksomhet ved Russlands ambassade.

«Etablerer og vedlikeholder relasjoner»

I trusselvurderingen for 2021 sier Politiets sikkerhetstjeneste (PST) det klart og tydelig:

«Ved Russlands ambassade i Oslo arbeider det et betydelig antall etterretningsoffiserer. Disse bruker mye tid på å etablere og vedlikeholde relasjoner med personer i Norge», står det.

Videre skriver PST i 2021 at virksomheten disse driver, er uønsket og skader Norge.

«Etterretningsoffiserene har diplomatisk immunitet og kan derfor ikke straffeforfølges av norske myndigheter.»

Men torsdag bestemte altså regjeringen seg for å erklære diplomatene for uønsket.

Huitfeldt vil ikke svare på hva de påståtte etterretningsagentene har bedrevet, men viser til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST har torsdag henvist tilbake til Utenriksdepartementet (UD) i saken. De varsler en presseseanse om saken klokken 13 fredag.

I den nasjonale trusselvurderingen for 2022 peker PST igjen direkte mot den russiske ambassaden:

«Særlig russiske tjenester prioriterer rekruttering av personer i Norge. Dette gjør de blant annet ved hjelp av etterretningsoffiserer som har en dekkstilling ved den russiske ambassaden i Oslo. De utfører etterretningsaktivitet i Norge med diplomatiske privilegier og immunitet», heter det.

Seniorforsker: – De må ha truet nasjonal sikkerhet

Karsten Friis, seniorforsker ved Nupi, mener myndighetene har fulgt med på de 15 i lang tid og kjenner til hva de holder på med.

– Hvorfor blir disse utvist akkurat nå, når PST har advart mot dette så lenge?

– Man må ha følt at de utgjør en trussel, en fare. Og at de er på vei til å gjøre noe problematisk som kan true nasjonal sikkerhet, sier Friis.

Seniorforsker ved Nupi Karsten Friis

– Det kan for eksempel ha noe med energisikkerhet å gjøre, sier seniorforskeren. Men han understreker at dette er spekulasjoner.

Friis påpeker at utvisningene også kan ha sammenheng med felles internasjonal etterretningsinformasjon.

Beslutningen ble kunngjort få dager etter at en rekke europeiske land, deriblant Danmark, Italia, Spania, Sverige, Frankrike og Tyskland, utviste nærmere 200 russiske diplomater i forrige uke.

– Man kan ikke fotfølge alle disse menneskene 24 timer i døgnet, så dette blir også et kapasitetsspørsmål for myndighetene. En annen ting de må ha tatt med i vurderingen, er belastningen det utgjør å sende de 15 ut. De blir jo erstattet av andre, ukjente. Og da er det på’n igjen.

Friis påpeker at man ikke vet noe om hvordan disse har operert og hvem de har kontaktet.

– Men jeg antar at dette er god, gammeldags spionasje.

Russlands ambassade er svært kritiske til norske myndigheters reaksjon i saken.

– Reaksjonen er sterkt negativ. Dette er et nytt ekstremt uvennlig skritt, som følges opp med svartiltak, skriver ambassadesekretær Timur Chekanov i en SMS til Aftenposten.

Slik jobber etterretningsoffiserene

I PSTs trusselvurdering fra 2022 er det beskrevet hvordan de mener etterretningsoffiserene går frem.

Den første kontakten mellom en etterretningsoffiser og en potensiell kilde skjer ofte på en faglig arena.

«Vi har mange eksempler på at dette skjer på seminarer, konferanser og messer», skriver PST.

Men hvem er det etterretningsoffiserene kontakter?

Ifølge PST trenger ikke personer ha tilgang til sikkerhetsgradert informasjon for å være relevante. Etterretningsoffiserer vil ofte oppsøke personer som ikke har en slik tilgang i dag, men som kan få økende tilgang på sikt.

De oppsøker også personer som har tilgang til sensitiv informasjon gjennom sine nettverk. Slike personer kan være lettere å lure med på et samarbeid, og de kan motta informasjon fra kolleger eller bekjente uten at disse fatter mistanke.

Det er mange personer som potensielt kan hjelpe etterretningsoffiserer med å svare på deres informasjonsbehov. En god kilde kan gi informasjon om mennesker, beslutningsprosesser og fremtidige hendelser som ikke finnes i datanettverk.

Blir manipulert over tid

Utviklingen av et fortrolig forhold mellom kilde og etterretningsoffiser tar ofte lang tid, ifølge PST.

«I flere saker ser vi at det kan gå ett år eller mer før kilden deler informasjon som han eller hun selv anser som sensitiv. I mellomtiden har kilden vent seg til økende hemmelighold. Han eller hun kan ha havnet i et forhold det kan være vanskelig å komme seg ut av. Kilden kan tro at vedkommende har situasjonen under kontroll, men har i praksis ikke oversikt over hvordan han eller hun blir manipulert av etterretningsoffiseren.»

I den siste trusselvurderingen for 2023 skriver PST at flere lands etterretningstjenester bedriver virksomhet på norsk jord. Men deres vurdering er at «russiske etterretningstjenester utgjøre den største trusselen i Norge i inneværende år.»