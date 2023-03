Dette skriver norske og internasjonale medier om barnevernsfilmen

Billettsalget i India har gått tregt, og anmeldelsene er midt på treet for filmen om norsk barnevern.

Bollywood-stjernen Rani Mukerji spiller rollen som den indiske moren Debika Chatterjee i filmen «Mrs. Chatterjee vs. Norway». Her er en av filmscenene der hun blir fratatt barna sine.

19.03.2023 12:20 Oppdatert 19.03.2023 13:33

Fredag hadde den indiske filmen «Mrs. Chatterjee vs. Norway» premiere i flere land, deriblant Norge og India. Filmen er basert på historien til et indisk par som flyttet til Stavanger da mannen fikk jobb i Norge. I 2011 ble paret fratatt sine to barn etter en barnevernssak.

Mediene i Norge og India dekket saken bredt den gangen. Det utløste også et diplomatisk press for å få barna tilbake til India. Indiske myndigheter la den gang press på både den norske ambassaden i New Delhi, Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i Oslo. Til slutt fikk en onkel i India omsorgen for barna.

Denne scenen skal vise en barnevernsansatt idet hun løpet ut fra boligen til det indiske paret med parets yngste barn.

Torsdag fikk filmen uventet PR-hjelp fra den største Bollywood-stjernen de siste årene. Shah Rukh Khan er også kjent som «King Khan». Han la ut en Twitter-melding med filmplakaten. Khan skamroste Rani Mukerji som spiller hovedrollen i filmen og rådet sine 43 millioner følgere til å se filmen.

Det har tydeligvis ikke hjulpet som noen kunne ha håpet. Mens premiereforestillingen i Norge ble utsolgt flere dager i forveien, har billettsalget gått tregt i India. India Today skriver at filmen har svakere salg enn det man hadde antatt.

Ifølge nettstedet Pinkvilla tjente filmen 300 millioner indiske rupier (39 millioner kroner) på premieredagen. Til sammenligning tjente den indiske storfilmen «Pathan» en milliard på åpningsdagen. Den kom for noen uker siden.

I denne scenen blir det eldste barnet matet med fingrene. Ifølge filmen var dette en av grunnene til at barna ble tatt fra det indiske paret i Stavanger i 2011.

Pinkvilla skriver også at over halvparten av inntjeningen kommer fra andre land enn India. Filmen er blant annet satt opp på kinoer i England, USA og Canada. Den har også fått bred medieomtale i Pakistan.

Filmteamet har ikke vært i Norge, men filmet i Estland.

To av fem stjerner av britisk avis

The Guardian har anmeldt filmen. De skriver at «etter hvert som filmen skrider frem, er Debika stadig mer alene i sin kamp mot en mektig fremmed stat. Det er ikke bare fru Chatterjee vs. Norge, men fru Chatterjee vs. Svigerforeldrene, fru Chatterjee vs. De slemme mødrene og fru Chatterjee vs. Hele det lovfestede patriarkatet».

De har gitt den 2 av 5 stjerner. Avisen skriver også at denne historien forteller om et større problem i Norges barnevern: At barn med utenlandsk mor, har fire ganger større risiko for å bli tatt med makt fra familiene sine.

Bollywood-stjernen Rani Mukerji spiller moren som her ligger på asfalten etter å ha løpet etter bilen som kjørte av gårde med barna hennes.

Times of India har gitt den 3 av 5 stjerner. Avisen mener at Rani Mukerji, som spiller hovedrollen, roter det til i den første halvdelen med mer støy og mindre sorg. Hun agerer bedre i den andre halvdelen.

Avisen kommer for øvrig med sterke påstander om norsk barnevern. De skriver blant annet at morens motvilje mot å ta til seg «den norske livsstilen og ikke gi slipp på indiskheten hennes, vekker oppmerksomheten til noen korrupte ansatte i det norske barnevernet».

«Brukbar film»

I en kommentar i Stavanger Aftenblad blir filmen karakterisert som «brukbar».

«Som film er den slett ikke verst. Dette er indisk filmhåndverk med solide folk i alle ledd – og vi snakker om verdens største filmnasjon», heter det i kommentaren.

Det er også blitt lagt merke til at moren «mister kontroll og lar følelsene overkjøre fornuften på måter som kan begrunne barnevernets bekymring for hennes mentale helse».

Aftenbladet tar også et oppgjør med «konspirasjonsteori som går ut på at alle som er i nærheten av barnevernet, blir fanget i klisteret: Alle involverte som føyer seg, enten det er myndighetene eller familienes advokater, får store bonuser i milliardindustrien». Ifølge avisen «forsvinner all troverdighet» her.

Ambassaden på banen

Også den norske ambassaden i New Delhi har lagt merke til filmen. På premieredagen la ambassaden ut en uttalelse. Der svarer de på flere påstander som har kommet frem i filmen.

Barn vil aldri bli tatt bort fra sine familier basert på kulturelle forskjeller beskrevet. Å spise med hendene eller ha barn sovende i sengen med foreldrene regnes ikke som skadelig praksis for barn og er ikke uvanlig i Norge, uavhengig av kulturell bakgrunn.

Barnevernet drives ikke av profitt. Den påståtte påstanden om at «jo flere barn som legges inn i fostersystemet, jo mer penger tjener de» er helt feil. Alternativ omsorg er et spørsmål om ansvar, og ikke en pengeproduserende enhet.

Grunnen til å plassere barn i alternativ omsorg er hvis de blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller andre former for overgrep.

– Det er flere ting som er feil i filmen. De to viktigste tingene er at det fremstilles slik at man blir fratatt barna sine fordi man mater dem med fingrene og at man sover i samme seng om natten. Og det er ikke tilfellet. Og det andre som er alvorlig, er at norsk barnevern er profittdrevet og at penger spiller stor rolle i spørsmål om omsorgsovertagelse, sier ambassadør Hans Jacob Frydenlund til NRK.

Ambassadøren legger til at de ikke er blitt med særlig reaksjoner, og at det har vært ganske rolig.