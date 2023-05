Drapssaken på Grünerløkka: Politiet har en formening om hendelsesforløpet

Hittil i år har politiet startet etterforskning av åtte drapssaker med i alt ni ofre.

Januar:

* 12. januar: En eldre mann og en eldre kvinne, et ektepar, blir funnet døde i en bolig i Molde sentrum. Obduksjonsrapporten tilsier at både mannen og kvinnen døde av skuddskader, og at det var mannen som drepte ektefellen før han tok sitt eget liv. Den avdøde mannen blir siktet for drap.

Februar:

* 9. februar: Tre personer blir funnet døde i en bolig på Singsaker i Trondheim. Alle de tre er i familie, og en av dem er siktet for å ha drept de to andre før han tok sitt eget liv. Den siktede er en mann i 70-årene. De to andre avdøde er Pimpaporn Arnesen (52) og Patrick Arnstad (20). Arnstad var sønnen til den siktede og den døde kvinnen.

April:

* 6. april: En kvinne i 30-årene blir funnet død i en leilighet sentralt i Lørenskog. En mann i 30-årene, som hadde en relasjon til kvinnen, er siktet for drap. Han nekter straffskyld.

* 9. april: Sigve Bremset (21) blir kjørt ned i sentrum av Steinkjer og dør. En mann i slutten av 20-årene er siktet for forsettlig drap, samt drapsforsøk på to andre personer. Han nekter straffskyld. Mannens tilregnelighet på gjerningstidspunktet skal vurderes.

* 17. april: En kvinne blir funnet død i en leilighet på Byåsen i Trondheim. En mann i 20-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han erkjenner ikke straffskyld. I samme sak er en mann i 40-årene siktet for uriktig forklaring.

* 28. april: En mann i 20-årene blir funnet livløs ved Løkenåsen skole i Lørenskog. Et døgn senere blir en mann i 20-årene siktet for medvirkning til drap. Han nekter straffskyld og sier han ikke hadde noe med drapet å gjøre.

Mai:

* 21. mai: En mann i 20-årene dør etter å ha blitt funnet med blødende skader i en leilighet på Grünerløkka i Oslo. En kvinne i 30-årene, som var i leiligheten da nødetatene ankom, er siktet for drap.

* 21. mai: En mann i 50 årene er pågrepet og siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall i Stjørdal.

I tillegg er det startet etterforskning av to drap på norske statsborgere i utlandet:

* 19. februar: En 75 år gammel norsk statsborger blir skutt og drept i den øst-pakistanske byen Gujrat. Ifølge politiet ble en ung mann funnet død et par kilometer unna åstedet. Han er mistenkt for å ha drept 75-åringen og deretter tatt sitt eget liv. Det lokale politiet i landsbyen Goteriala, hvor offeret ble funnet, tror drapet er knyttet til hatkriminalitet. Mannen tilhørte minoriteten ahmadiyya, en trosretning innenfor islam som opplever diskriminering i flere land.

* 15. mars: Svensk politi finner liket av en norsk kvinne i 60-årene i en fryser på et avsidesliggende sted ved Årjäng i Värmland. I tråd med siktelsen har den siktede mannen i 50-årene erkjent likskjending, men nekter for at han har drept kvinnen. Han har opplyst at han la liket i fryseren i 2018, men har ikke sagt noe om hvor lenge kvinnen hadde vært død i forkant.