Advarer mot kjent seriebedrager i Telemark

En 62-årig kvinne kjent som notorisk svindler, skal ha vært på ferde igjen i Telemark. Fredag ble hun observert på et kjøpesenter på Stathelle.

Fredag formiddag oppsøkte en eldre kvinne en butikk på kjøpesenteret på Stathelle og ville bytte en jakke.

– Den ansatte i butikken mente imidlertid å kjenne kunden igjen som en kjent norsk seriebedrager og slo alarm, bekrefter senterleder Bjørn Gunnar Standal Darre overfor Varden.

– Sikkerhetsselskapet Nokas har kontaktet politiet etter at kvinnen forsøkte å bytte til seg en jakke i en av klesbutikkene hos oss. Heldigvis ble svindelforsøket avverget, forteller Standal Darre.

Sa hun var kreftsyk

Kvinnen har operert i hele Skandinavia i over 30 år, under forskjellige navn. Hun er dømt for hundrevis av bedrag både i Norge og Danmark og omtalt som Sveriges største bedragerske.

For snart ett år siden dukket hun opp i Sogn og Fjordane. Da fortalte hun en mann at hun var kreftsyk og at hun trengte penger til buss og mat. Historien førte til at mannen ga henne 500 kroner, skrev Firda i oktober i fjor.

Kvinnen har i tre tiår reist rundt i Skandinavia og lurt et stort antall mennesker. Hun fikk sin første dom for bedrageri i 1992.

I desember 2018 ble hun dømt til et halvannet år fengsel i Danmark for 22 bedragerier som ble begått i landet fra 2014 til 2018. Hun ble samtidig utvist fra Danmark og fikk et innreiseforbud på tolv år.

