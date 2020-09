Enighet i elektriker-meklingen

EL og IT Forbundet ble natt til onsdag enige med arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere.

Forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet, sier det var harde forhandlinger. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Nå nettopp

Rett før klokken tre natt til onsdag ble EL og IT Forbundet og Nelfo enige om lønnsoppgjøret 2020. Dermed ble en streik i elektrofagene avverget. 5.500 elektrikere var klare for streik om partene ikke hadde blitt enige.

– Dette har vært en lang og vanskelig forhandlingsprosess, men vi har nå et resultat som vi kan anbefale for medlemmene våre. Vi har fått viktige gjennomslag på alle de prioriterte områdene, sier forhandlingsleder og leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget på 1,7 prosent.

– Jeg er glad for at vi ble enige med EL og IT Forbundet om årets lønnsoppgjør. Det har vært tøffe forhandlinger hvor begge parter har måttet gi og ta, sier Ove Guttormsen i Nelfo.