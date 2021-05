Vaksineskeptikere er kritiske til at vaksinerte skal få gi blod. Det er det ingen grunn til, sier Blodbanken.

Det finnes ikke holdepunkter for at det er risiko forbundet med å motta blod fra vaksinerte donorer, sier Helsedirektoratet.

Tapping av blod ved blodbanken på Haugesund sykehus. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Nå nettopp

Bør vaksinerte få gi blod?

Spørsmålet er den siste uken blitt hyppig diskutert på Facebook, både i diskusjonsforum og på blodbankenes sider. Felles for kritikerne er at de deler en skepsis til vaksiner.

Dermed frykter de også at virkestoffet fra vaksinene vil kunne overføres gjennom blodet.

«Hvordan dere har tenkt å beskytte mennesker som ikke er vaksinerte med blod tappet av mennesker som er blitt injisert med eksperimentelle genprodukter?»

Spørsmålet er blant flere som er postet på Facebook-siden til Blodbanken Oslo. I gruppen «Fakta for gjenåpning av Norge» ble medlemmene oppfordret til å stille lignende spørsmål til blodbankene i Norge.

Lise Sofie Nissen-Meyer er seksjonsleder og overlege i Blodbanken i Oslo. Hun er bekymret for det hun ser på som et samordnet fremstøt fra vaksineskeptikere.

– Det er tydelig at noen tror at mRNA-vaksinen etter å ha gått inn i cellene, endrer på dem permanent. De tror også dette kan overføres til de som mottar blodet. Det er en kjempestor misforståelse, sier hun.

Er det egentlig noen grunn til å bekymre seg for å motta blod fra vaksinerte blodgivere?

Blodbanken ved Ullevål sykehus i Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– mRNA-vaksinen er ikke genterapi

Nei, sier Nissen-Meyer i Blodbanken. Hun er redd for konsekvensene det vil få dersom frykten sprer seg.

– Hvis det blir mye støy, er det kanskje mange som kommer til å lure på hva som egentlig skjer, og kanskje blir redde for å gi eller få blod. Vi anser det som fullstendig trygt å få blod fra vaksinerte personer.

De som er kritiske til at vaksinerte skal få gi blod, har spesielt to bekymringer:

De er først og fremst skeptiske til vaksinen, og da spesielt til de såkalte mRNA-vaksinene. Både Pfizer og Modernas koronavaksiner er av denne typen. Skeptikerne frykter at disse klusser med vårt naturlige DNA, altså at de endrer på cellene.

Dernest tror de at virkestoffer fra vaksinen kan ligge lagret i blodet og overføres til de som mottar blod via en blodoverføring. Noen ønsker derfor å reservere seg mot å motta blod fra folk som har fått vaksinen.

Nissen-Meyer avviser at mRNA-vaksinene er genterapi.

– Det er viktig å forstå biologien i dette. mRNA er ikke arvemateriale og har ikke evnen til å endre på kroppscellenes egenskaper.

Det samme kunne lege og forfatter Kaveh Rashidi bekrefte i en kronikk i Aftenposten 18. januar.

«Ditt DNA blir på ingen måte berørt eller endret av vaksinen. Det er umulig. Det er som å frykte at bilen din blir ødelagt av å kjøpe en ny oppvaskmaskin, det henger bare ikke på greip», skriver han.

Les også Alt du trenger å vite om koronavaksinene

– Ingen holdepunkter for at det er risiko ved å motta blod fra vaksinerte

Blodbankene i Norge forholder seg til Helsedirektoratet sine anbefalinger. Disse bygger igjen på faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Ingeborg Hagerup-Jenssen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun forteller at med de vaksinene som benyttes i Norge, vil mengden vaksine i blodet på den vaksinerte være svært liten.

– Det er svært lite sannsynlig at blodet vil inneholde aktive virkestoffer fra vaksinen på tidspunktet for donasjon. Det finnes ikke holdepunkter for at det er risiko forbundet med å motta blod fra vaksinerte donorer, hverken i Norge eller i andre land, sier hun.

Hun legger til at alle vaksinene som brukes i Norge inneholder ikke levende-virus. De kan derfor heller ikke gi koronainfeksjon.

Likevel anbefaler Helsedirektoratet at man venter 7 dager etter vaksinasjon før man gir blod. Det er for at eventuelle vaksinereaksjoner skal få tid til å roe seg. Dersom symptomer etter vaksinering varer mer enn et par dager, må man vente lenger.

Flere land, blant annet USA, Canada, Australia og Tyskland, har konkludert med at det ikke er nødvendig med blodgiverkarantene etter vaksinering.

Les også Alt jeg sier nå, kommer til å høres ut som en løgn. Men lytt likevel.

Ikke mulig å reservere seg

Noen ønsker å reservere seg fra å motta blod fra personer som er vaksinert. Det er ikke mulig, sier Nissen-Meyer.

– Vi videreformidler ikke den kunnskapen om de som gir blod. En slik reservasjon ville ikke kunne gjennomføres i praksis, sier hun.

Hun sier Blodbanken kun spør blodgivere om de har fått vaksine i løpet av de siste fire ukene. Dette er for å kunne kartlegge årsakene til en eventuell reaksjon etter blodgivning.

– Vi ber blodgivere kontakte oss og melde fra dersom de blir syke i løpet av de første 5–7 dager etter blodgivning. Dette på grunn av muligheten for at et virus eller en bakterie som gir symptomer etterpå, kan ha vært til stede i blodet på tidspunktet for blodgivning, sier Nissen-Meyer.

Hun sier at dersom det er mistanke om dette, vil Blodbanken kassere det blodet for å unngå å smitte en mottager.

– Vaksine kommer som ekstra usikkerhet her, men er ikke i seg selv grunn til å kaste blod.