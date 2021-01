Oslo-politiet med klar melding: Trekk vekk fra isen!

Politiet advarer mot utrygg is i i Oslo, Asker og Bærum. Totalt syv personer gikk gjennom isen søndag.

Mange tok turen til isen utenfor Sandvika i Bærum søndag ettermiddag. Foto: Stein J. Bjørge

31. jan. 2021 16:13 Sist oppdatert nå nettopp

På Twitter opplyser Oslo politidistrikt at det er mange folk på isen i områdetrundt Kalvøya utenfor Sandvika i Bærum.

– Isen er ikke trygg. Vi anmoder om at man ikke oppholder/beveger seg på isen i dette området, skriver politiet.

De opplyser at seks personer har gått igjennom isen i Bærum. Alle skal være i god behold.

Både politimannskaper og politibåt rykket ut til stedet. Brann- og redningsetaten og det kommunale is-oppsynet rykket også ut, opplyser politiet.

Foto: Stein J. Bjørge

Også i Oslo advarer politiet mot utrygg is:

Her kan du lese hva du bør gjøre dersom du er så uheldig at du faller gjennom isen:

En person gikk gjennom isen på Sørenga.

– Vedkommende er oppe igjen, og er uskadd. Våt og kald, sier politiets operasjonsleder, Tor Gulbrandsen.

Politiet er nå bekymret for at folk går gjennom isen som de ikke klarer å hente opp. Det er vanskelig å skille mellom trygg og utrygg is, understreker han:

– Det er fare forbundet med liv å ferdes på isen nå. Og med tanke på alle som har falt gjennom er vi bekymret. Hvis dette forsetter kan vi ikke garantere for at vi finner dem, forklarer han.