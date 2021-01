Kirkelederen ber kirkene tenke nøye gjennom om de skal gjennomføre konfirmasjoner i vår

Den utsatte vaksinen og det muterte viruset setter vårens konfirmasjoner i fare. Hverken helsemyndighetene, kirken eller Human-Etisk Forbund har noen klare råd å gi.

Den norske kirkes preses Olav Fykse Tveit ber kirkene ta stilling til om de skal utsette konfiramasjonene. Foto: Gorm Kallestad

28. jan. 2021

Vaksineringen i Norge ser ut til å bli én til to måneder forsinket. Biskopene har uttrykt bekymring for vårens konfirmasjoner, meldte avisen Dagen torsdag. Den norske kirkes øverste representant ber nå de ulike kirkene så raskt som mulig ta stilling til dette så raskt som mulig.

– Vårt råd er: Tenk gjennom om det er bedre å utsette det til høsten. Det kan gi mer forutsigbarhet både til konfirmantene og kirkene som planlegger konfirmasjonene, sier preses Olav Fykse Tveit til Aftenposten.

Noen klar anbefaling vil han ikke gi. Det vil heller ikke Helsedepartementet, Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet. Vaksinen er forsinket fordi leverandøren Astra Zeneca har redusert produksjonen betydelig.

– Det er grunn til å tro at vaksinasjon i Norge vil pågå også etter sommerferien, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Aftenposten onsdag.

Vil ivareta bryllup, dåp og begravelser

Preses Tveit understreker at det er de lokale stedenes ansvar å vurdere om de skal flytte konfirmasjonene.

– Skal kirkene vurdere det ut fra den lokale smittesituasjonen?

– Ja, men også ut fra de nasjonale rammene. Vi vet ikke hva mutasjonsutbruddet fører til. Plutselig kan en region stenges av idet konfirmasjone skal gjennomføres. Vi anbefaler å prøve å unngå denne uforutsigbarheten, sier Tveit.

Han sier de vil strekke seg langt for å gjøre bryllup, dåp og begravelser mulig å gjennomføre.

Vurderer å utsette humanistiske konfirmasjoner

Human-Etisk Forbund er også usikker på hva som vil skje med vårens humanistiske konfirmasjoner. Foreløpig har også de bedt lokallagene og regionene vurdere det.

– Vi vurderer sterkt om vi skal gå ut med en nasjonal anbefaling om å utsette konfirmasjonene, sier Marit Øimoen, kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund.

– Hva vil tale for å komme med et slikt nasjonalt råd?

– Det vil lette beslutningene for lokallagene og sikre konfirmantene forutsigbarhet. Vi ser at det er vanskelig å vurdere slikt på et lokalt nivå, sier Øimoen.

Foreløpig er ikke Human-Etisk Forbunds konfirmantaktiviteter avlyst, men de er sterkt begrenset av smitteverntiltakene noen steder.