Landets biskoper anbefaler å utsette konfirmasjonene til høsten

Biskopene anbefaler at menighetene utsetter vårens konfirmasjoner til høsten, på grunn av den usikre koronasituasjonen. Human-Etisk Forbund sitter på gjerdet.

Landets biskoper anbefaler at vårens konfirmasjoner utsettes til høsten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

28. jan. 2021 09:43 Sist oppdatert nå nettopp

Avisa Dagen skriver at det torsdag morgen ble sendt ut en epost til alle prester og kirkeverger i Bjørgvin bispedømme på vegne av alle landets biskoper.

Der står det at på grunn av den usikre situasjonen med pandemiens utvikling, så er biskopene blitt enige om å anbefale at man lokalt vurderer om konfirmasjoner planlagt til våren bør utsettes til høsten.

I eposten nevner biskopene utbruddet av virusmutasjonen, usikkerhet rundt hvilke regler som vil gjelde for hvor mange som kan samles og reise mellom regioner i Norge, samt det at vaksinasjonene tar lenger tid enn planlagt, som årsaker til anbefalingen.

Dagen skrev onsdag at Birkeland menighet i Bergen, som er en av landets største, har valgt å utsette vårens konfirmasjoner til høsten.

Torsdag og fredag er det kirkerådsmøter. Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin, tror konfirmasjonsutsettelsene vil bli drøftet der.

– Men til syvende og sist er det ikke biskoper eller kirkeråd som bestemmer, men menigheter og menighetsråd, sier Nordhaug.

Vurderer å utsette humanistiske konfirmasjoner

Human-Etisk Forbund er usikker på hva som vil skje med vårens humanistiske konfirmasjoner. Foreløpig er det lokallagene som tar avgjørelsene de ulike stedene i landet. Men at vaksinen er forsinket og at man frykter langvarige tiltak skaper bekymring.

– Det ser ikke så lyst ut nå som det gjorde. Vi vurderer sterkt om vi skal gå ut med en nasjonal anbefaling om å utsette konfirmasjonene, sier Marit Øimoen, kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund, til Aftenposten.

– Hva vil tale for å komme med et slikt nasjonalt råd?

– Det vil lette beslutningene for lokallagene og sikre konfirmantene forutsigbarhet. Vi ser at det er vanskelig å vurdere slikt på et lokalt nivå, sier Øimoen.

Foreløpig er ikke Human-Etisk Forbunds konfirmantaktiviteter avlyst, men de er sterkt begrenset av smitteverntiltakene noen steder.