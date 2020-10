Erna Solberg: Håper vaksine kan godkjennes rundt juletider

– I alle europeiske land stiger nå smitten kraftig. Flere land er i vei til å stenge ned igjen, sier statsminister Erna Solberg (H). Neste uke kommer nye tiltak også i Norge, varsler hun.

23. okt. 2020 12:17 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten følger pressekonferansen direkte fra kl. 13.

– Selv om Norge har forholdsvis lave smittetall, registrerer vi at antallet innleggelser og smittede har steget den siste tiden. Jeg er bekymret, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen.

Hun varslet at det forberedes nye, målrettede tiltak allerede neste uke.

Hun ba alle i Norge tenke over hvor mange de møter.

– Jo færre vi møter, jo mindre sprer viruset seg, sa hun, og advarte om at desember kan bli en tøff måned for mange.

Hun varslet at en vaksine kan bli godkjent for bruk allerede rundt juletider.

Mørkt bakteppe

Nå peker kurvene oppover, og har gjort det en stund. Antall daglige registrerte smittetilfeller øker. Nå øker også antall innleggelser.

Torsdag var det registrert 44 koronapasienter ved norske sykehus. Det er det høyeste tallet på fem måneder.

Helsemyndighetenes forklaring er at de unge, som er kraftig overrepresentert blant de smittede, nå har begynt å smitte de eldre.

– Det er tydelig at vi må gjøre endringer for å lykkes med å fortsatt ha kontroll på pandemien i Norge, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK fredag morgen.

Han manet til bedre smittevernbevissthet i befolkningen. Spesielt gjelder det i miljøer eller på arbeidsplasser der risikoen er størst, for eksempel på grunn av mye inn- og utreise av landet.

– Vi vurderer også selvsagt løpende andre tiltak som kan bli aktuelle der smitten er størst, sa Nakstad også.

Dette var bakteppet da regjeringen og toppene i Helse- Norge hadde innkalt til pressekonferanse fredag kl. 13.

Vaksine før nyttår?

Også direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk er til stede.

Forrige uke sa helsemyndighetene at de trodde de første vaksinedosene kunne bli levert allerede før nyttår – og helsepersonell klare til å sette dem allerede rett over nyttår.

FHI har fått i oppdrag å være klare til å vaksinere folk allerede 1. desember.

Direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk skal delta på regjeringens pressekonferanse fredag. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

– Det er vi som godkjenner vaksiner i Norge, og det er planlagt at pressekonferansen skal handle om vaksiner, sa Audun Hågå til Nettavisen før pressekonferansen.

Forrige uke bekreftet regjeringen at vaksine vil være gratis tilgjengelig for alle som ønsker det i Norge.

Professor Geir Bukholm leder arbeidet med vaksine mot korona ved Folkehelseinstituttet (FHI). Til Aftenposten bekrefter han at de allerede er i gang med å vurdere hvem som vil få tilbud om vaksine først.

– Når vi til slutt anbefaler hvem som skal få vaksinen først, er det på grunnlag av etikk og kunnskap om vaksinens egenskaper, sier Bukholm.

Det avhenger av egenskapene til eventuelle vaksiner som til slutt blir godkjent og tilgjengelig. Bukholm påpeker at de vil ha ulike virkninger:

Noen virker slik at utsatte pasienter ikke blir så alvorlig syke at de risikerer respirator eller dør.

Noen vil i tillegg ha en betydelig effekt ved å redusere smitte.

Europa strammer inn

Over hele Europa har smittekurvene begynt å peke kraftig oppover igjen. Også i land som tidligere har klart seg godt, som Tyskland, settes det smitterekorder.

Det har ført til at land etter land den siste uken har strammet inn tiltakene sine.

Danmark varslet fredag at de stenger grensen mot Tyskland. Dagen før sa danske myndigheter at nye og strengere smitteverntiltak er nært forestående, i løpet av noen dager, hvis ikke utviklingen snur. De har fra før en forsamlingsgrense på 50 personer, og alle serveringssteder må stenge kl. 22.

Hellas har innført portforbud kl. 00–05 i hovedstaden, og det vil komme et munnbindpåbud både utendørs og innendørs i de hardest rammede områdene av landet.

Tsjekkia gjeninnførte de strenge tiltakene fra i vår. Blant annet må mange butikker, kjøpesentre og hoteller holde stengt. Restriksjonene omfatter begrensninger på fri bevegelse, stengning av mange butikker, kjøpesentre og hoteller.

Belgia har lagt all ikke-akutt sykehusbehandling på is for å håndtere økningen i innleggelser. Denne uken ble alle serveringssteder stengt i én måned, og det er innført portforbud fra midnatt i hele landet.

I nabolandet Nederland ble alle serveringssteder stengt allerede i forrige uke.

I Spania er det ulike tiltak i ulike regioner av landet. Men i den folkerike regionen Catalonia, hvor Barcelona ligger, ble serveringssteder stengt forrige uke. Flere av de hardest rammede regionene er på vei til å stenge grensene sine for reiser internt i Spania.

Og slik fortsetter det, både i og utenfor Europa.